Francesca Fagnani, a Belve, ha intervistato Claudio Amendola che ha colpito il pubblico per la sua estrema sincerità

Nella recente intervista rilasciata a ‘Belve’ con Francesca Fagnani, Claudio Amendola ha colpito gli spettatori per un dettaglio in particolare: la sua estrema sincerità e la volontà di raccontare la sua vita senza filtri.

L’attore, infatti, ha rivelato di aver avuto una dipendenza dalla cocaina. Ha anche parlato della sua separazione dalla ex moglie Francesca Neri, dicendo di non provare più dolore ma solo il dispiacere di non essere riuscito a far funzionare la loro relazione.

Grazie alla presenza dei figli nella sua vita, Amendola è stato in grado di uscire dalla dipendenza. Ha ammesso di aver toccato il fondo quando si è trovato in una situazione in cui doveva essere lucido ma non lo era, ma è riuscito ad uscirne completamente da solo.

Su Twitter, in tanti hanno commentato le sue parole:

“L’onestà di Claudio Amendola si contrappone all’ipocrisia dilagante dei nostri tempi. Pane al pane e vino al vino. Da una cresciuta a pane e Cesaroni, che attende la prossima stagione di nero a metà”.

“Il 95% dei personaggi di cinema e tv fa le stesse considerazioni sui soldi che fa Claudio Amendola, con la differenza che solo lui lo ammette candidamente”.

“L’intervista ad Amendola è stata un crescendo di emozioni…la Fagnani ha quella dote unica di tirare il meglio di ogni suo interlocutore”.

“Intervista a Claudio Amendola tra le più belle di questa stagione di Belve”.

“Amendola è ancora un gran figo, ma a 20 anni era pazzesco”.

Francesca Neri, cosa fa oggi l’ex moglie di Claudio Amendola? Ecco la sua nuova vita e come sta

Francesca Neri ha raccontato nella sua autobiografia “Come carne viva” il suo lato oscuro e la malattia che l’ha costretta ad un lockdown personale durato ben tre anni. Affetta da una malattia cronica alla vescica, la cistite interstiziale, Francesca è stata costretta a rimanere isolata in una stanza di casa, sia fisicamente che emotivamente.

La malattia ha avuto ripercussioni anche in ogni sfera della sua vita, ma grazie all’aiuto e al sostegno anche di Claudio Amendola, è riuscita a superare questo difficile periodo e a trovare la forza per raccontare la sua storia.

Foto: Kikapress