Per il 18° compleanno di Cristian Totti, Ilary Blasi compie un bel gesto nei confronti di Francesco. Ecco cosa ha fatto.

Cristian Totti ha festeggiato il suo 18° compleanno insieme alla mamma, Ilary Blasi e con tantissimi amici e parenti ma senza il papà, lo storico capitano giallorosso Francesco. Tuttavia, Ilary ha compiuto un bellissimo gesto nei confronti dell’ex marito che in tanti non si aspettavano. Sarà stato dettato dall’amore per il figlio? Sicuramente. Ma cosa avrà fatto nello specifico la conduttrice televisiva?

Compleanno Cristian Totti: il bel gesto di Ilary nei confronti di Francesco

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al mega party per il 18° compleanno di Cristian Totti c’erano tantissime persone, tra cui appunto la mamma, Ilary Blasi, la fidanzata Melissa Monti e la sorella, Chanel. Non c’era però Francesco Totti, con il quale il ragazzo ha avuto modo di festeggiare in un secondo momento.

Ma non è questa la notizia: la realtà è che Ilary ha compiuto un bellissimo gesto nei confronti dell’ex marito. Qualcosa che in tanti non si aspettavano.

Quando è stato mostrato il classico video del diciottesimo, che la conduttrice ha ripreso e riproposto nelle sue Instagram Stories, sono state inserite anche alcune fotografie di Cristian insieme al suo papà. Un bellissimo gesto da parte sua, ovviamente per amore per il loro primogenito, e che in tanti non si aspettavano.

Sai quanto è costata la festa di Cristian in quella location da sogno? La cifra non è quella che pensi

La festa del 18° compleanno di Cristian Totti si è tenuta presso la tenuta San Domenico a Sant’Angelo in Formis, in provincia di Caserta.

La location, meravigliosa e situata tra l’antica città di Capua e il borghetto di Sant’Angelo in Formis, è una storica dimora settecentesca, residenza di nobili famiglie borboniche, immersa in un parco da sogno.

I prezzi, sfogliando quello che si dice online, non sono però così alti come si può pensare: si parla di prezzi di circa 150 euro a persona. Insomma… non proprio economici ma nemmeno prezzi da capogiro come magari ci si poteva aspettare!

Photo Credits: Kikapress