Sta facendo discutere quello che è avvenuto in diretta a Sportitalia, dove Fabrizio Corona ha telefonato in trasmissione per parlare di calcio scommesse, facendo riferimento al nuovo episodio che sembra coinvolgere calciatori come Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Sta per arrivare un nuovo terremoto nel calcio italiano?

Fabrizio Corona e le rivelazioni sul Calcio Scommesse 2023: cosa anticipa

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tonali e Zaniolo sono stati perquisiti a Coverciano dalla Polizia, durante il ritiro della Nazionale di Spalletti, mentre Fagioli si è autodenunciato, ammettendo di aver scommesso su partite di calcio (anche se non avrebbe scommesso sulle partite di Cremonese e Juventus, squadre in cui ha giocato) .

Fabrizio Corona ha quindi telefonato a Sportitalia, dove ha detto la sua sulla vicenda delle scomesse: “In questo momento, notiziona. Vi dò una notizia bomba al volo su questa inchiesta. La polizia è andata a Coverciano solo dopo che è venuta da me perché sapeva che avrei anticipato quei due nomi (Tonali e Zaniolo, ndr) e non voleva fare la figura, sennò non sarebbe intervenuta oggi. Doveva essere fatto prima della partita della Nazionale. Sto andando, col mio amico Moreno, a prendere le prove dalla fonte 0. Che racconterà tutto il sistema. Ma non ci sono soltanto questi due. E non ci sono solo i calciatori coinvolti. La Juventus sapeva di Fagioli dal primo agosto, quando l’ho detto io. Tanto è vero che nella tournée in America, come scritto su Telegram, si è inventata una scusa per non portarlo, dicendo che era infortunato. Hanno incominciato a cercare di ripulirlo e hanno omesso di denunciarlo all’autorità giudiziaria. È un reato gravissimo, da retrocessione“.

Bomba su una squadra del Sud che milita in Serie A: quella news mette ansia tra i tifosi. Cosa si sa

Alfredo Pedullà, sempre a Sportitalia, ha rivelato che in giornata Fabrizio Corona farà i nomi dei 3 presidenti coinvolti nella vicenda calcio scommesse e che uno di loro è di una squadra del Sud che milita in Serie A. Quale sarà? Considerando il fatto che le uniche squadre meridionali sono Napoli, Lecce e Salernitana…

Nel frattempo in molti temono che la squadra coinvolta possa essere proprio il Napoli, tanto che Francesco Oppini (noto juventino), ha risposto ad un commento di un tifoso partenopeo dicendo: “tranquillo che tra poco arriverà il terremoto e la finirete di blaterare fesserie a vuoto sulla Juventus“. Insomma, qualcosa forse la sa anche lui.

Anche perché, quando lo accusano di parlare di “terremoto a Napoli” durante il momento di maggior attività dei Campi Flegrei, si è spiegato meglio: “non ci sto, sono dichiaratamente contro cori razzisti, contro i meridionali, contro coloro che non ci sono più, come Vesuvio, Heysel… ho sempre condannato gli imbecilli che fanno questo tipo di cori. Oggi, dopo un post sul Napoli, se la sono presi per la mia parola ‘terremoto’. Il senso era in riferimento all’intervento di Fabrizio Corona che sarà un terremoto per il calcio italiano“.

Quindi, ok che avrebbe potuto spiegarsi meglio: ma sembra che la patata sia davvero bollente. Cosa accadrà al calcio italiano con le prossime dichiarazioni di Corona?

