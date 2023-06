Costanza Caracciolo parla del disturbo che le è stato diagnosticato dopo le due gravidanze

Costanza Caracciolo, nota showgirl italiana, è sempre stata molto attiva sui social media, dove condivide vari momenti della sua vita quotidiana con i suoi follower. Nel 2018, Costanza ha dato alla luce la sua prima figlia, Stella, e nel 2020 è nata la secondogenita, Isabel.

Ovviamente, il corpo di una donna subisce inevitabili cambiamenti dopo la gravidanza, nonostante ciò gli hater non si sono fermati e hanno cercato spesso di farla sentire inadeguata.

Intervistata dal giornale “Ok”, la showgirl ha spiegato di essere stata inizialmente colpita dai commenti negativi sul suo corpo e ha confessato per la prima volta di soffrire di un disturbo che non le ha permesso di tornare alla forma fisica che aveva prima delle gravidanze.

“Quando, a un anno di distanza dall’ultimo parto, ho capito che non c’era modo di far sparire la pancia, mi sono sottoposta a un’ecografia della parete addominale […] È emerso che ho una diastasi di cinque centimetri, fortunatamente non accompagnata da un’ernia ombelicale” ha spiegato. Costanza ha aggiunto: “Io sono riuscita a ignorare i commenti e le domande inopportune riguardo al mio peso, ma non tutte le donne hanno la forza di reagire con leggerezza”.

Chiara Ferragni, la gravidanza e quel farmaco ‘sospetto’ che spunta nella foto, ecco cosa notano gli utenti

A proposito di gravidanza, Chiara Ferragni è finita al centro delle voci di gossip dopo che un utente ha notato l’Inofert tra i trucchi presenti in una foto da lei pubblicata.

L’Inofert è un farmaco utilizzato dalle donne in gravidanza, ma è anche un integratore alimentare specializzato per regolarizzare la funzionalità ovarica. La scoperta ha scatenato speculazioni riguardo a una possibile gravidanza di Chiara e Fedez.

È importante sottolineare che l’Inofert viene utilizzato anche per trattare la sindrome dell’ovario policistico e come supporto nei protocolli di iperstimolazione ovarica controllata, quindi è possibile assumere automaticamente che Chiara sia incinta solo perché assume questo integratore.

Foto: Kikapress