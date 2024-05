Cristiano Malgioglio lo farà in caso di vittoria di Angelina Mango all’Eurovision Song Contest 2024: c’entrano le sue mutande.

Domani, 11 maggio 2024, c’è la finale dell’Eurovision Song Contest, alla quale parteciperà in gara per l’Italia Angelina Mango con la sua ‘La Noia‘, già vincitrice del Festival di Sanremo. La pazzesca ascesa della giovane cantante ha raccolto una serie di consensi in tutta Italia, tanto è vero che chi l’ha apprezzata fin dalla prima ora sta cominciando a convincersi che una sua vittoria nella kermesse continentale può essere possibile. Tra questi c’è Cristiano Malgioglio, tra i primi ad aver espresso il suo apprezzamento per Angelina ai tempi della sua partecipazione ad Amici, che in caso di vittoria della ragazza, ha promesso che farà qualcosa di estremamente particolare: c’entrano le sue mutande!

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Domani sera, Angelina Mango si esibirà nella finale dell’Eurovision Song Contest 2024 e, in Italia, tutti facciamo il tifo per lei.

Tra i suoi estimatori c’è Cristiano Malgioglio, che ha dichiarato che farà qualcosa di molto particolare in caso di vittoria della ragazza: c’entrano le sue mutande.

“La nostra Angelina Mango ha tutti i numeri per portarsi a casa la vittoria all’Eurovision 2024, faccio il tifo per lei“, ha dichiarato l’autore e giudice di Amici.

Che ha aggiunto: “Sabato sarò a Madrid ma seguirò la finale da lì e, se dovesse vincere Angelina, per la gioia mi spoglierò come ho fatto con i Maneskin, ma invece di rimanere in mutande sarò coperto solo da un fascio di tulipani. Probabilmente posterò il video su Instagram. Angelina si farà notare perché si presenta con una canzone particolare, diversa da tutte le altre e questa è già una grande fortuna. Sta nascendo una pop star e sono felicissimo di questo“.

Angelina Mango e quel dettaglio che proprio non piace: ecco cosa notano gli utenti

La prima esibizione di Angelina Mango all’Eurovision, fuori gara durante la semifinale del 9 maggio, ha tuttavia fatto discutere: basta leggere i commenti dei telespettatori sul web.

In molti, in fatti, hanno giudicato la sua performance ottima, ma qualcosa non è piaciuta a nessuno: Angelina indossiva un body rosso e nero e completava il tutto con degli immancabili maxi anfibi con zeppa. Questi ultimi hanno scatenato una serie di commenti, anche cattivi.

Tra un “Angelina veramente brava, scarpe dem…da, ma veramente veramente veramente brava” e un “Vorrei sapere chi sceglie le scarpe di Angelina” c’è chi scrive “perfetta perfetto tutto ma le scarpe un grande NO“.

