Squalificato ormai dal GF VIP, Daniele Dal Moro è molto presente sui social, dove ha condiviso un video che non è piaciuto proprio a tutti…

Daniele Dal Moro, ex concorrente del GF VIP, ha deciso di mostrare un lato più ironico e divertente di sé sui social, rispetto a quanto visto nella casa più spiata d’Italia. Su Twitter, infatti, sta partecipando alle interviste con i fan e lancia frecciatine ad altri volti del programma, senza risparmiarsi.

In un video pubblicato recentemente, ha gettato il libro della sua ex fidanzata Martina Nasoni nella spazzatura, suscitando reazioni contrastanti tra i follower.

In un altro intervento su Twitter, ha dichiarato che rifarebbe il GF Vip e ha rivelato che i produttori gli avevano chiesto in alcuni momenti di non rivelare tutto ai concorrenti. Inoltre, ha spiegato di non stare seguendo la diretta del programma ma di guardare i video che i fan gli inviano.

Come risponde Martina Nasoni alla provocazione di Daniele dal Moro: cosa scrive sui social

Martina Nasoni, intanto, avrebbe bloccato sui social Daniele e per il momento non ci sono risposte ufficiali al gesto spiazzante dell’ex fidanzato.

Anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha commentato il video, scrivendo: “Chi gli vuole davvero bene lo fermi. Passo dopo passo si sta bruciando […] Una che ti tiene testa come Martina non fa proprio al caso tuo […] Martina tu sei una signora”.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy