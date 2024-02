Dargen D’amico non andrà a Domenica In questa settimana. Per quale motivo ha rifiutato l’invito di Mara Venier? Cosa è successo?

Dopo il polverone che si è alzato nel post Sanremo, si parlava di una nuova ospitata di Dargen D’Amico a Domenica In da Mara Venier ma, a quanto pare, questa ospitata non si vedrà mai. La situazione sembra essere una aperta polemica dopo quello che è successo nella puntata del salotto domenicale andata in onda la settimana scorsa, a conclusione del Festival della Canzone Italiana. Mara Venier aveva infatti interrotto Dargen d’Amico mentre aveva cominciato un discorso a favore di accoglienza e solidarietà. Ad ora, però, tutta la polemica generata da quell’evento sembra essere diventata enorme, alzando un polverone che difficilmente possiamo archiviare in due parole… Cerchiamo di scoprire insieme cosa è successo e, soprattutto, se alla fine Dargen andrà come ospite da Mara Mara Venier o meno…

Dargen D’Amico andrà da Mara Venier a Domenica In? Cosa è successo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di Domenica In post-Sanremo, Dargen D’amico aveva introdotto il tema dei migranti. Il cantante aveva provato a dire che che i bambini devono essere protetti e ha aggiunto: “I soldi dei versamenti del lavoro dei cittadini stranieri nella case della previdenza italiana è più alto di quelli spesi per l’accoglienza”.

Mara Venier, però, lo aveva interrotto: “Questa però è una festa e non c’è tempo necessario per affrontare un tema così importante”.

Sulla questione, lei si è poi esposta in un’intervista al Corriere della Sera dicendo di non averlo voluto censurare: “L’ho interrotto perché eravamo in ritardo, molti artisti dovevano ancora cantare, si figuri se ho paura ad affrontare il tema dei migranti. L’ho fatto molte volte. Ora ho invitato Dargen D’Amico in trasmissione domenica prossima, spero che venga. Il disagio mio era per il tempo, non per le domande. È ovvio che una domanda sull’immigrazione richiede una riflessione ampia, una risposta complessa, che non si risolve in trenta secondi“.

Nonostante l’invito ufficiale, però, Dargen D’Amico domenica non andrà a Domenica In, dove gli ospiti annunciati sono Mr. Rain, Il Tre, Nek e Renga, i Ricchi e Poveri, Sabrina Ferilli, Sergio Assisi e gli attori di Mare Fuori 4. Si tratta di una polemica aperta con la Rai?

La risposta di Dargen era profetica? Cosa ha risposto a Mara Venier prima che si scatenassero le critiche per quel gesto della conduttrice

Può essere che sia una polemica. Anche perché domenica scorsa, nella tanto discussa intervista, Mara Venier gli aveva detto: “Tutti hanno detto ‘ci siamo divertiti tantissimo’“.

“Tantissimo“, le ha fatto eco Dargen. Che poi ha aggiunto: “E allora si vede abbiamo frequentato luoghi diversi“.

Insomma, a quanto pare Sanremo 2024 non gli è piaciuto affatto. O forse la sua era una risposta in riferimento a tutto il carrozzone mediatico di cui Domenica In è parte?

