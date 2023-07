Da Supercar e Baywatch a oggi: cosa fa David Hasselhoff dopo la carriera sfavillante come attore?

David Hasselhoff, uno dei volti più amati e iconici degli anni ’90, compie 71 anni. È diventato famoso interpretando il ruolo di Mitch nella celebre serie Baywatch. Negli ultimi tempi sembra essere scomparso dalle scene.

Nato il 17 luglio 1952 a Baltimora, nel Maryland, nel 1982 ottenne il ruolo di Michael Knight nella serie televisiva Supercar, trasmessa dalla NBC dal 1982 al 1986. Successivamente, nel 1989, interpretò il personaggio di Mitch Buchannon, il protagonista di Baywatch, una serie che ottenne un discreto successo ma venne cancellata dopo una sola stagione dalla NBC. Hasselhoff e i suoi partner riuscirono a ottenere i diritti dello show e, grazie alla sua fama, Baywatch fu ripresa nel 1991, diventando un grandissimo successo.

Successivamente, David Hasselhoff si è dedicato a vari progetti, tra cui alcune partecipazioni speciali come allenatore nel film “Palle al balzo – Dodgeball” e come attore nel film “Cambia” la tua vita con un click”, accanto ad Adam Sandler. Attualmente, sembra che l’attore sia concentrato sulla sua carriera musicale. Nel 2021, sono stati pubblicati i videoclip delle sue canzoni “The Passenger”, “Sweet Caroline” e “David Hasselhoff: Damnit I Love You (Verdammt ich lieb Dich)”.

Baywatch, David Hasselhoff non voleva Pamela Anderson per colpa del sex tape: ecco cosa si scopre

Soltanto anni dopo si è scoperto che Hasselhoff aveva inizialmente dei dubbi riguardo all’ingresso di Pamela Anderson in Baywatch. Questo retroscena è stato rivelato da Joel Thurm, autore del libro “Sex, Drugs & Pilot Season: Confessions of a Casting Director”, durante un’intervista con Fox News Digital.

Secondo Thurm, Hasselhoff era contrario all’idea di includere Pamela Anderson nel cast di Baywatch, sostenendo che lo show fosse pensato per le famiglie. Nonostante le sue obiezioni, Pamela ha indossato il celebre costume rosso e ha interpretato il personaggio di CJ Parker a partire dal 1992.

Thurm ha dichiarato: “David ha accettato di incontrarla ed è stato sopraffatto dal suo carisma. Quando il suo sex tape con Tommy Lee è finito su Internet, molte reti e distributori volevano che fosse licenziata. Ma quando sono arrivate le valutazioni sugli ascolti, erano aumentati a doppia cifra. Quelli che avevano chiesto la sua rimozione dalla serie hanno fatto retromarcia. Baywatch è durato 10 anni”.

Foto: Kikapress