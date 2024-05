L’Eredità: dopo la Ghigliottina di domenica 12 maggio scoppia la polemica. I telespettatori protestano sui social.

Scoppia la polemica a L’Eredità per la partita della Ghigliottina di domenica 12 per via della parola finale che avrebbe collegato tutte le altre. Non solo non ha indovinato Francesca, la campionessa presente in studio, ma non hanno trovato la soluzione giusta nemmeno tantissimi telespettatori che ogni sera seguono il quiz show di Marco Liorni da casa. Ma per quale motivo la soluzione della Ghigliottina di domenica ha causato così tante polemiche? Era solo particolarmente difficile oppure la risposta era veramente così forzata come in tanti hanno fatto notare sui social? Non ci resta che andare a scoprire insieme la verità su tutta la questione!

L’Eredità: sui social scoppia la polemica per una Ghigliottina troppo ‘forzata’

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Scoppia la polemica a L’Eredità per una Ghigliottina giudicata troppo ‘forzata’ da molti telespettatori.

Le cinque parole di fronte a cui si è trovata la concorrente Francesca durante la Ghigliottina erano “Andare”, “Casa”, “Campo”, “Gruppo” e “Libera”.

La donna ha scritto “Gioco” ma, in realtà, la parola finale era “Ricerca“. Una soluzione, questa, che ha fatto andare nel panico molti telespettatori, stupiti per una ghigliottina tanto “tirata“.

Se infatti per “Ricerca di Gruppo” e “Ricerca sul campo” non ci sono state obiezioni, il conduttore ha spiegato che le altre si collegavano parlando di “Andare alla ricerca” o “Ricerca di Casa” e, infine, “Ricerca libera” per indicare quello che si fa online su un search engine senza impostare filtri e criteri.

Su X sono tantissimi che giocano ogni sera da casa e qualcuno ha notato che ieri “quasi nessuno ha indovinato“. Qualcuno invece fa polemica scrivendo: “Beh su ‘ricerca libera’ esprimo tutte le mie perplessità! Quasi tutto allora può essere libero/a!!! Autori!, solitamente non vi critico ma stasera non ne avete azzeccata quasi mezza!!!”

Qualcun altro punta il dito contro le ultime puntate de L’Eredità, scrivendo che “Le parole della ghigliottina c’entrano sempre meno con quella da indovinare…”

E c’è chi conclude “Tirata per i capelli RICERCA“.

L’Eredità, ecco che fine fanno i cartellini con le risposte: la curiosità che non ti aspetti

Ghigliottina a parte, sapete che c’è anche un mistero che serpeggia su L’Eredità? Stiamo parlando dei cartellini con le risposte utilizzati dai concorrenti che giocano all’ultimo appasionante quesito del quiz condotto da Marco Liorni.

A quanto pare, infatti, essi non sono “usa e getta” ma vengono riutilizzati per più puntate. Ad ognuna di essa, infatti, viene cancellata la risposta precedente, dando spazio a quella nuova… E questo avviene fino a quando non si rovinano!

