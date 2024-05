Pare che Chiara Ferragni si sia lasciata andare ad un commento rivolto a una delle ex di Fedez. Ma di cosa si tratta?

È di poche ore fa la notizia che vede Greta Orsingher, la fidanzata di Lazza, in dolce attesa.

Leggi anche:– Chiara Ferragni, la stoccata a Fedez: ‘Il sesso migliore?’… Non con l’ex marito. La risposta non piacerà affatto a Fedez

La coppia ha voluto condividere l’annuncio su Instagram, postando una foto in tre. Questo, attraverso le mani di lui sulla pancia di Greta e soprattutto un video dell’ecografia.

La coppia ha assistito a moltissimo supporto da parte dei fan. Ed ecco arrivare anche un commento da parte di Chiara Ferragni, dato “il legame” tra le due. Infatti, la Orsingher era stata per un po’ di mesi con Fedez, prima che lui conoscesse Chiara Ferragni.

Molti non si sarebbero mai aspettati il commento con un cuoricino rosso della Ferragni sotto l’annuncio della gravidanza di Greta. Eppure, sembra che tra le due le acque siano decisamente tranquille, anche dopo tutto il polverone mediatico che ha investito Chiara Ferragni.

Un bell’esempio di solidarietà femminile che mostra come Chiara Ferragni non sia affatto gelosa dell’ex di Fedez. Soprattutto ora, nel momento più bello per quest’ultima e per il cantante Lazza.

Staremo a vedere come si evolverà la situazione e se anche Fedez deciderà di fare le congratulazioni alla sua ex fiamma!