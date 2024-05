Fabio Rovazzi fa fare una figuraccia al TG 5 a causa del video del cellulare rubato: cosa è successo su Canale 5?

Figuraccia del TG 5 a causa di Fabio Rovazzi? Il telegiornale di Canale 5 ha mostrato alcune immagini di un presunto furto dello smartphone del cantante durante un servizio sulla sicurezza e la criminalità a Milano. Peccato, però, che l’intera questione fosse totalmente diversa rispetto a quanto mostrato dal notiziario televisivo, in quanto Fabio Rovazzi aveva girato quel video con tutto un altro intento e la scena del cellulare rubato, poi, si è rivelata semplicemente una trovata pubblicitaria. Ma come ha fatto il TG 5 a farsi trarre in inganno da un cortocircuito mediatico del genere? E qual è il vero motivo che si cela dietro quel video pubblicato da Fabio Rovazzi? Non ci resta che andare a scoprire insieme tutta la verità riguardo a questo strano episodio.

Fabio Rovazzi manda in cortocircuito il TG 5 con il video del cellulare rubato: cosa è successo

Il TG 5 del 13 maggio ha mandato in onda un servizio nel quale titola: “Criminalità e violenza a Milano: dalla terribile aggressione quattro giorni fa a un agente di polizia al cellulare rubato al cantante Fabio Rovazzi durante una diretta social“.

Nel servizio, poi, si vede prima un controllo della polizia in alcuni centri migranti, passando poi per alcuni episodi di violenza messi in atto da alcuni criminali stranieri. Ad un certo punto, però, si parla del furto del cellulare di Fabio Rovazzi, dato che si dice: “Rapine e violenze che colpiscono anche personaggi famosi come Fabio Rovazzi, scippato del proprio cellulare in pieno centro a Milano. Il cantante stava facendo una diretta su Instagram. Mentre parlava ai suoi follower gli si è avvicinato un ragazzo che gli ha strappato lo smartphone dalle mani. La diretta, a cui stavano partecipando circa quattrocento persone, è continuata mentre il ladro scappava con il cellulare in mano“.

La verità, però, è che quello mostrato da Rovazzi sui social non era affatto un vero furto, ma una trovata pubblicitaria per promuovere “Maranza“, la sua nuova hit.

Tanto è vero che Giuseppe Candela di Dagospia, riprendendo il servizio del TG 5 ha scritto su X: “Il Tg5 che si fa fregare da Rovazzi. Ripeto Rovazzi. Nell’edizione delle 13 manda in onda un servizio che mette insieme di tutto (per colpire Pd e Sala). Che figura di me..a“.

Quanto ha Rovazzi, ha risposto un “L’ho fatto senza preventivare che questo potesse creare un cortocircuito mediatico così ampio“… tanto è vero che c’è cascato pure il TG 5.

Rovazzi, guai dopo il finto furto: “Ti devi vergognare” Il video

Non tutti hanno però preso bene la questione del falso furto, dato che in molti hanno scritto, in commento al video di Rovazzi, messaggi come “Vergognati! Hai fatto perdere tempo alla polizia e ai canali di informazioni per le tue scemenze” o “Dovrebbero denunciarti per aver organizzato un falso furto!”

