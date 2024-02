Luca Argentero lancia una frecciatina ad Amadeus e ad Affari Tuoi prima dell’inizio della terza stagione di Doc – Nelle Tue Mani?

La Rai è tornata in onda con una delle serie più acclamate degli ultimi anni: la terza stagione di Doc – Nelle Tue Mani, interpretata da Luca Argentero. La prima puntata è stata trasmessa su Rai Uno ieri sera, giovedì 15 febbraio, in prima serata. L’orario di trasmissione, tuttavia, non è piaciuto molto ai fan e, a quanto pare, nemmeno allo stesso Luca Argentero che, sui social, ha lanciato quella che sembra essere una frecciatina ad Amadeus e ad Affari Tuoi. Ma cosa avrà mai scritto di tanto terribile?

Luca Argenteri: quella frecciatina ad Affari Tuoi prima di Doc – Nelle Tue Mani 3

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tra le serie italiane più amate dal pubblico c’è senza ombra di dubbio Doc – Nelle Tue Mani, che vede Luca Argentero come interprete principale.

La terza stagione del telefilm è cominciata ieri, 15 febbraio, in prima serata su Rai Uno. Qualcuno però non ha certo apprezzato il fatto che Affari Tuoi si sia prolungato un po’ troppo, facendo cominciare la fiction troppo tardi.

Lo stesso Luca Argentero ha scritto su X: “Mamma mia non lo aprivano più sto pacco…che agonia… Dai su’…“. Un tweet che suona come una frecciatina ad Amadeus e ad Affari Tuoi, colpevoli di aver finito un po’ troppo tardi.

Mamma mia non lo aprivano più sto pacco…che agonia…

Dai su’…#DocNelleTueMani3 — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) February 15, 2024

Ma nel frattempo anche i fan di Argentero hanno cominciato a farsi sentire, tra un “troppo tardi la fanno cominciare,io già ho sonnoooo, però te amo” e un “Tu più impaziente di noi“, c’è chi scrive anche “Vogliamo il Giovedì senza pacchi. Solo gnocchi. Quelli di #DocNelleTueMani3 ovviamente“.

Retroscena su Doc Nelle tue mani 3, ecco cosa è cambiato in questa terza stagione

Ad ogni modo, questa terza stagione di Doc appare un po’ differente rispetto a quelle precedenti, dove largo spazio viene dato anche agli altri personaggi e non solo al dottor Fanti.

Le storie degli altri personaggi che popolano l’ospedale sono difatti decisamente più approfondite ed esplorate… un modo per dare all’ampio cast il giusto risalto!

