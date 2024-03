Don Matteo 14: salta la messa in onda dal 4 aprile. La fiction non andrà in onda a causa della trasmissione delle partite di Europa League.

I telespettatori più affezionati erano in attesa dell’inizio di Don Matteo 14, la nuova stagione del celebre mistery di Rai Uno con protagonista Raoul Bova, che sarebbe dovuto andare in onda a partire dal mese di aprile. Tuttavia, secondo le notizie e le indiscrezioni che arrivano dal mondo della televisione, pare proprio che la serie non andrà in onda questa primavera ma sarà rinviata ad una data più lontana nel tempo… Il motivo è da ricercarsi in una serie di eventi che sostituiranno la celebre fiction: le partite di Europa League, dove le squadre italiane impegnate sono ben tre, ovvero Milan, Roma e Atalanta. A molti, però, non va affatto giù questa notizia, tanto che non mancano le proteste. Basta farsi un giro sui social per accorgersene.

Don Matteo 14 slitta a settembre: colpa dell’Europa League

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La stagione numero 14 di Don Matteo sarebbe dovuta andare in onda a partire dal prossimo 4 aprile su Rai Uno. Tuttavia, a causa dell’avanzamento delle squadre italiane ai quarti di finale di Europa League, la fiction con protagonista Raoul Bova sarà rimandata a settembre.

Il motivo è dato dal fatto che l’Europa League si gioca di giovedì, giorno previsto per la messa in onda di Don Matteo.

E, ad aprile, ci saranno tre sfide interessanti per i telespettatori italiani, che la Rai mostrerà in chiaro: Milan-Roma e Liverpool-Atalanta dell’11 aprile (andata) e Roma-Milan e Atalanta-Liverpool del 18 aprile (ritorno). Tra l’altro, dato per certo il passaggio in semifinale di una squadra italiana tra Milan e Roma, in caso di passaggio del turno anche dell’Atalanta, il 2 e 9 maggio sono previste le semifinali.

Le proteste dei telespettatori di Rai Uno

Nel frattempo, in molti stanno protestando per la decisione della Rai. Basta farsi un giro su X per scoprire commenti come “Ma c’è anche Rai 2, perché non le fanno li le partite così possono mandare in onda Don Matteo su Rai 1? Perché a me non interessa di vedere una partita“.

E qualcun altro scrive: “Io adesso farò la danza della pioggia affinché questo accordo per trasmettere le partite salti“.

O semplicemente: “Ma no, non si fa così“. O ancora: “Provo schifo , però la domenica facciamo partire le repliche“.

Terence Hill, che fine ha fatto dopo il ritiro da Don Matteo? Ecco cosa fa oggi

Nel frattempo, Terence Hill (85 anni il prossimo 29 aprile), non dovrebbe partecipare a Don Matteo 14. Il celebre attore si è da tempo trasferito in California assieme alla moglie e al figlio, dove vive da comune mortale.

Circa un anno fa si vociferava del fatto che fosse pronto a tornare dietro e davanti la macchina da presa per girare il terzo capitolo di Trinità… I fan attendono con ansia.

Photo Credits: Kikapress