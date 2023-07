Elenoire Ferruzzi incinta: ‘è successo nella casa del Grande Fratello ma non so chi è il padre’. Ecco la foto che ha fatto scoppiare il caos

Scoppia la polemica per una fotografia condivisa online da Elenoire Ferruzzi, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, che ha annunciato ironicamente di essere incinta, mostrando addirittura il pancione. Si tratta di una provocazione che non è piaciuta a tutti e che in molti trovano di cattivo gusto. Ma qual è il motivo dietro questa esternazione dell’ex concorrente del reality show di Casa Mediaset? Andiamo a scoprire insieme cosa si nasconde dietro tutto questo e perché gli utenti dei social network hanno scatenato un’enorme polemica a riguardo.

Elenoire Ferruzzi incinta: la polemica social

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Che Elenoire Ferruzzi sia sempre pronta a provocare e a far andare in corto il popolo del web è fuori di dubbio, ma che arrivasse ad annunciare di essere incinta nessuno se lo aspettava.

E invece lo ha fatto. Nella giornata del 18 luglio, l’ex concorrente del GF Vip ha pubblicato su Instagram un suo fotomontaggio, creato probabilmente con l’aiuto di un’intelligenza artificiale, nel quale si mostra con tanto di pancione.

“Ora posso renderlo pubblico, è successo all’interno della casa del GF ma Sinceramente non so chi sia il padre – ha scritto – Ho dovuto tagliare le unghie manca poco al parto, Anche il seno ho dovuto ridurlo ora passeremo al viso e dopo saro’una ce..sa come tante di voi“.

Insomma, una provocazione bella e buona, con parole che hanno offeso tantissime persone, tanto che qualcuno ha provato a dirgliene quattro nei commenti.

“Onestamente scherzare su ste cose lo trovo alquanto irrispettoso a meno che tu non abbia 6 anni e giochi a mamma e figlio. R I D I C O L A!”, ha scritto una persona. Ma non aveva fatto i conti con Elenoire, che ha risposto per le rime: “Io invece trovo il rispettoso il tuo commento e tutti gli altri insulti che quotidianamente mi tocca sopportare senza motivo“.

Un’altra persona prova a gettare acqua sul fuoco, scrivendo “Perché la criticate? Se Elenoire Ferruzzi non vi piace: non seguitela! Io da donna non mi sono offesa per ciò che ha scritto ma anzi mi sono fatta una bella risata leggendo certi commenti“.

Sembra un ottimo consiglio. Voi come la pensate?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy