Elettra Lamborghini ‘stecca’ in concerto: arriva la spiegazione da parte della cantante sul motivo dell’accaduto.

Fanno discutere una serie di video pubblicati sui social da Elettra Lamborghini in occasione di un suo concerto, dove la cantante esprime il suo parere rispetto ad una ‘stecca’ durante l’esibizione. A quanto pare dietro quella stonatura non certo inusuale si nascondono motivi e situazioni che non potevamo conoscere. Ma cosa sarà mai successo? Andiamo a scoprirlo insieme.

Elettra Lamborghini stecca in concerto: il motivo secondo lei

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sui social, Elettra Lamborghini ha lamentato un ritardo aereo dovuto agli scioperi, motivo che l’ha fatta arrivare in estremo ritardo ad un concerto.

“Raga siamo appena arrivati a Forlì, abbiamo avuto mille problemi oltre ai mille ritardi e ai voli“, ha detto prima del concerto, dato che a quanto pare qualcuno del suo staff è stato poco bene. Ovvero il suo parrucchiere.

Ha infatti aggiunto “Trucco in 7 minuti, capelli ci abbiamo provato ma il mio parrucco è morto a letto con la febbre, quindi ho detto ‘fanc…, annamo così“.

Dopo il concerto, però, Elettra Lamborghini stessa ha rivelato di aver preso più di una stecca, ancora a causa del ritardo aereo: “Raga non ho fatto manco il soundcheck. Ho steccato tranquilli, tutto sotto controllo”.

Inoltre, per via degli estremi ritardi non si è neppure fermata per le classiche foto di fine concerto con i fan. Ma ha fatto un appello: “Vi prego, non postate i video perché mi sa che ho steccato male. Non so cosa ho fatto. Francamente non so neanche se ho cantato“.

Elettra è troppo magra? Ecco quanti chili ha perso

Ad ogni modo, da qualche tempo arrivano alcune critiche da parte dei fan ad Elettra, che ha perso parecchio peso grazie ad un’alimentazione corretta e all’allenamento. In molti l’hanno criticata di mostrarsi troppo magra, in quanto ha perso ben 7 chili.

La sua risposta è stata caustica: “Sono mesi, almeno sei mesi in cui è avvenuto il mio cambiamento, graduale. Nessuna magia nessuna lipo nessuna stro…ta. Ripeto, ho semplicemente chiuso la bocca e mi sono allenata come una dannata. Più di una volta al giorno, Nessuna scusa anche la sera piuttosto non uscivo o mi svegliamo. Ho sudato? Sì, tanto! Avrei voluto magnarme una torta? Si più di una volta“.

Photo Credits: Shutterstock