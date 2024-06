Diventa virale il video di Elisabetta Canalis in barca in Sicilia che contratta sul prezzo dei gamberoni. Ma la showgirl non si è accorta di un dettaglio.

Sui social è diventato virale un video nel quale si vede Elisabetta Canalis che, al largo di Lipari, è stata ripresa mentre contrattava sul prezzo dei gamberoni direttamente dal suo lussuoso yacht. La scena in questione, anche divertente, ha visto la celebre showgirl discutere con i pescatori locali, cercando di ottenere il miglior prezzo possibile per il loro pescato fresco. In molti hanno fatto però notare che, in tutta la sua trattativa, Elisabetta non si è resa conto dell’onestà e della genuina cortesia dei pescatori, che le stavano applicando un ottimo prezzo, nonostante lei abbia provato in tutti i modi a contrattare. Ma cosa è successo nello specifico? E come è andata a finire? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Elisabetta Canalis ‘contratta’ sul prezzo dei gamberoni, ma non si accorge di un dettaglio

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In un video pubblicato nelle Instagram Stories di Elodie, si vede Elisabetta Canalis che, in barca al largo di Lipari, parla con un peschereccio che passa nelle vicinanze.

“Scusi, che pesci avete?”, grida l’ex velina. E il pescatore risponde: “Signora, gamberoni! Vuoi gamberi, vuoi vongole?”

“Gamberi sicuro, a quanto è al chilo?”, chiede quindi lei. “Venti al chilo!”, dice il pescatore.

“Eh, venti!”, risponde lei, provando a tirare sul prezzo, ottenendo in replica un “È gambero grosso“. “Ah vabbè“, ha risposto lei, scoppiando a ridere e causando le risate anche di chi era in barca con lei.

In realtà, però, il prezzo era piuttosto corretto e super stracciato, un dettaglio a cui Canalis probabilmente non ha pensato.

“Non importa quanto tu sia ricco o quanto costi la barca con cui sei in vacanza, il prezzo va contrattato è la regola“, scrive una persona. E un’altra risponde “20€/kg gambero rosso appena pescato ne prendo almeno 5kg“.

E c’è chi chiosa con “Che onesto il pescatore, con uno yacht del genere è stato più che onesto a € 20 al chilo! W la Sicilia e i Siciliani“.

E ancora: “Gamberoni 20€ al kg un regalo!”, oppure “20 al chilo? Cosi poco? Mi compro subito lo yatch per avere la possibilità di comprarli anche io a 20 euro“.

Alla fine la beffa per Elisabetta: cosa le hanno venduto i pescatori

Alla fine, però, Elisabetta Canalis i gamberoni li ha presi, dato che nella storia successiva la si vede con uno dei crostacei in mano…

La verità però non è tutta rose e fiori, anzi. Ripostando la stories del video di Elodie, Elisabetta Canalis ha scritto “Comunque erano argentini e decongelati“…

Sarà vero?

Photo Credits: Kikapress