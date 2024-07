Emma Marrone torna a parlare di omofobia e lo fa su Instagram, stroncando il commento di un utente con parole decisamente forti.

Emma Marrone è celebre per la sua attività artistica spesso legata a messaggi dal forte contenuto sociale e politico e, sul tema dell’omofobia, non le ha mai mandate a dire né sembra volersi mai fermare. L’ultimo episodio in tal senso è andato in scena sui social, soprattutto dopo un messaggio che la cantante ha lanciato dal palco di un suo concerto, prendendo posizione con parole di solidarietà nei confronti della coppia di ragazzi pestati violentemente a Roma nei giorni scorsi. A risponderle è stato un hater, di fronte alle cui parole Emma non ha voluto lasciar correre. Anzi, si è schierata decisamente. Curiosi di scoprire questo botta e risposta? Non ci resta che andare a vederlo insieme.

LEGGI ANCHE:– Fabrizio Corona ci va duro su Emma Marrone: quella provocazione su Instagram. Come ha reagito la cantante

Emma Marrone contro l’omofobia sui social, il botta e risposta con l’hater fa il giro del web

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dal palco di Lanciano, in Abruzzo, Emma Marrone ha lanciato un forte messaggio contro l’omofobia: “Voglio spendere due parole per quel video orrendo che sta girando in questi giorni di quella coppia di ragazzi presi a cinghiate, a pugni, a calci. Perché questo è un paese che ancora non riconosce dei diritti. E sei quei ragazzi fossero i vostri figli? L’omofobia è un ca**o di problema in questo paese e sta diventando una piaga dilagante. E stiamo tutti zitti, bravi, tutti zitti! Nessuno dice niente. Lamentatevi di quelli che sbagliano alle partite, solo di quello ci frega a noi… Se non vinciamo agli Europei o ai Mondiali. Questi ragazzi invece sono stati pestati a sangue! Ogni tanto, anche sui social, prendete delle posizioni corrette, invece di stare online solo per rompere le pa**e”.

Dopo questo messaggio, sui social, una persona ha commentato con parole terribili: “Pensa a cantare…..e non rompere i co***oni sull’omofobia….”, corredato di emoji particolarmente esplicite come una mano tesa, un cuore nero e un’aquila.

Emma ha risposto: “Va bene co**one. Perché questo sei… UN CO**ONE“.

La persona ha replicato con un “evito di risponderti… poverina fai passare la non normalità in normalità… povero mondo per colpa di gente del ca**o“.

Parole che alla cantante non sono affatto piaciute, tanto che ha deciso di riprendere il botta e risposta in una Instagram Stories, aggiungendo l’emoji di un clown e un chiaro messaggio: “Questo sei… un pagliaccio ignorante che è convinto di colpire nel segno… Sei il degrado di questa società. L’unica cosa non NORMALE sei tu. Non fare il duro con me“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications