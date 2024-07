Body shaming contro Emma Marrone: Fabrizio Corona finisce nell’occhio del ciclone. Cosa ha risposto la cantante al terribile video?

Sta facendo discutere quello che è successo in rete tra Fabrizio Corona ed Emma Marrone: il re dei paparazzi ha infatti postato un video nel quale fa body shaming contro la cantante salentina che, da parte sua, non si è tenuta certo le accuse né è rimasta in silenzio. Anzi, come suo solito, Emma ha risposto colpo su colpo, facendo esplodere la sua ira contro un argomento di fronte al quale si è sempre mostrata particolarmente sensibile, ergendosi a paladina del “diritto di essere se stessi” di tutti coloro che vengono presi in giro. Il polverone che si è alzato stavolta è incredibilmente grosso. Non ci resta che andare a scoprire cosa è successo davvero.

Fabrizio Corona: il video contro Emma Marrone e la risposta della cantante

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sul suo Dillinger, Fabrizio Corona ha preso di mira Emma Marrone. Sulle sue pagine è comparsa una clip nella quale si vede Emma che balla, vestita di nero, con tanto di didascalia (che vuole essere ironica ma fa body shaming): “Il nero sfina“.

L’allusione è chiara, dato che negli ultimi mesi Emma è stata accusata da molti hater di aver messo su un po’ di peso. Lei, da parte sua, ha risposto per le rime: “Il nero sfina, ma per la tua disfunzione e**tile non ci sono rimedi. Sfi**to, idiota e inutile”.

Il commento è stato immediatamente eliminato – e a quanto pare la cantante è stata bloccata dalla pagina – ma in tanti hanno preso ad insultare Corona.

Tra un “Nooo, perché hai cancellato il commento di Emma? Volevo mettere mi piace” e un “Cancella che ci stai facendo una figura pessima“, sono tanti gli “Emma è bellissima” che smentiscono ogni intento.

