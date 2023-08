Enrico Brignano scatena la polemica su Instagram: l’attore comincia un botta e risposta sui fan dopo un post sui ritardi di ITA Airways.

Enrico Brignano finisce nell’occhio del ciclone: il comico ha prima creato e poi alimentato una polemica su Instagram sul tema degli aeroporti, delle file, dei ritardi e di ITA Airways, la compagnia di bandiera italiana. Ma cosa avrà mai portato l’attore ad alzare questo immenso e controverso polverone?

Enrico Brignano: la polemica su Instagram su ITA Airways

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Su Instagram, Enrico Brignano ha pubblicato la foto di una coda di persone che, all’aeroporto di Fiumicino, si è trovata in una condizione non proprio piacevole.

“Ecco questa è la fila di quelli che poco fa all’aeroporto di Fiumicino hanno perso la coincidenza ITA airways … per Bari e per Torino“, ha scritto.

E poi ha denunciato: “Il personale ITA… non ha aspettato i passeggeri di un altro volo ITA chiaramente in ritardo e nessuno del personale ITA ad aiutare, a spiegare e magari scusarsi dell’inconveniente, tutti imboscati. Pensavo che dopo il disastro Alitalia le cose fossero un po’ cambiate in meglio, per una compagnia aerea che si fregia del tricolore e invece il disastro“.

E, infine, una nota amara: “Come può una compagnia così giovane e problematica, competere non dico a livello Mondiale, ma almeno europeo… ITA Airways come una low-cost qualsiasi. La prossima volta prenderò il treno per andare a Bari“.

Il botta e risposta tra il comico e i fan

Nel frattempo, però, non tutti hanno apprezzato quanto scritto da Enrico, tanto da cominciare ad alzare un polverone di non poco conto, non accogliendo affatto le sue ragioni e scatenando un vero e proprio botta e risposta.

Un utente, ad esempio, ha scritto: “Ma se siete arrivati in ritardo, anche se non è stata colpa vostra, perché vi dovevano aspettare? O sei Briatore che viaggia con il suo elicottero o se come la comune gente che sopravvive“. La risposta del comico, però, non è stata delle migliori: “senti a **** o come te

chiami, fossi al posto ti prenderei le medicine che ti ha dato il dottore per ridurre i pensieri. Riposati e

poi taci… taci dunque dunque taci tacitu“.

Ma non è il solo. A un’altra persona che ha scritto “Arrivare prima in aeroporto, no?”, Brignano ha risposto “Signora **** continui a fare le crostate e non si distragga con Instagram che si bruciano le cose nel forno“.

Ma non finisce qui. La brutta risposta è arrivata anche a chi ha fatto un’osservazione di carattere ambientalista: “Da Fiumicino a Bari con l’aereo… Mi sa che la brutta figura la fai più tu che inquini chissa quanto per una tratta così breve….”. La replica del comico è stata: “dimmi la verità, ti piace essere insultato?”

E ancora, ad una persona che lo accusava di essere inopportuno: “cosa è inopportuno dire che hanno atteso solo 4 minuti su un ritardo di un’ora creato dalla stessa compagnia? O è inopportuno specificare che dopo una corsa a perdi fiato perché ci avevano detto che ci stavano aspettando abbiamo trovato tutto chiuso? Oppure è inopportuno secondo te dire che appena chiuse le porte del gate non c’era nessuno della compagnia a spiegare a dare informazioni sul volo successivo o magari solo delle scuse. Il tuo post ha lo stesso valore della mia carta“.

Insomma sul profilo Instagram di Enrico Brignano la polemica è divampata.

Flora Canto interviene sui social per difendere il marito: cosa risponde piccata

Ma non è tutto. Anche Flora Canto, moglie di Enrico Brignano, è intervenuta su Instagram per difendere il marito.

Sotto un altro post in aeroporto, nel quale Enrico scriveva “Arriveranno in tempo i nostri eroi?”, un utente aveva commentato “Per te è cmq facile visto i 92 euro a biglietto al verdi a Firenze..aspettami vai“.

La risposta piccata della conduttrice è stata: “stai sereno che non sentiremo la tua mancanza visto che è sempre sold out! Vai cicillo..”.

Insomma, una polemica in famiglia!

