Enrico Silvestrin su Twitter si scaglia contro il concerto organizzato da Fedez in Piazza Duomo a Milano

Il concerto organizzato da Fedez, Love Mi, è tornato anche quest’anno. L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per la “Fondazione Together to go” per la costruzione di un centro a Milano per la riabilitazione di bambini affetti da patologie neurologiche complesse.

Tuttavia, ieri sera su Twitter è sorta una voce contraria allo show e a Fedez. Enrico Silvestrin ha infatti pubblicato diversi messaggi definendo il rapper un “divulgatore di m***a”.

Silvestrin ha criticato il luogo scelto per il concerto, definendolo “Guantanamo”, e ha deriso lo show per l’utilizzo dell’autotune. Ha espresso anche il suo disprezzo nei confronti di coloro che partecipano all’evento, definendoli “disagiati senza cultura” e ha accusato il paese di essere privo di visione e futuro a causa della normalizzazione della mediocrità e dell’assenza di alternative… E c’è chi si chiede se il profilo Twitter del conduttore sia stato in qualche modo hackerato.

In un’intervista, Silvestrin aveva parlato del suo canale YouTube e della libertà editoriale che gli offre e di come, dopo anni di esperienza in televisione, ha cercato di creare un posto che rispecchiasse la sua immagine e le sue idee.

La reazione di Fedez alla provocazione ricevuta: lo dice senza peli sulla lingua durante il concerto. Tutti zittiti dalla frase

Intanto, dal pubblico del Love Mi è spuntato anche un cartello che cita la lite di queste settimane che Fedez ha innescato con Luis Sal, con cui aveva fondato il podcast “Muschio Selvaggio”.

Dalla folla, è infatti comparso un cartello con scritto: “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”, frase usata dallo YouTuber per replicare al video di Fedez, e diventata in pochi minuti un meme. “Grazie del cartello, l’ho visto” ha risposto Fedez dal palco.

Foto: DOOM ENTERTAINMENT