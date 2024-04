Caso ‘censura’ in Rai su Antonio Scurati: Fabio Fazio ne parla a Che Tempo Che Fa. Scopri quello che ha detto durante l’ultima puntata dello show.

Fabio Fazio non poteva farsi certo scappare la possibilità di trattare il caso di Antonio Scurati e quella che sembra essere stata la censura dell’intervento dello scrittore su Rai Tre al fine di parlare del 25 aprile. Se ne è invece parlato ampiamente sul Nove, a Che Tempo Che Fa, dove Fazio non si è certo trattenuto ma ha voluto cogliere l’occasione per sviscerare l’argomento e togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti della Rai. Ospitando personaggi come Michele Serra, Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini, Roberto Saviano e Alessandro de Angelis, infatti, l’argomento è stato sviscerato in ogni suo possibile aspetto. Non ci resta che scoprire cosa è stato detto!

Fabio Fazio parla di Antonio Scurati e del caso censura in Rai

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la puntata di Che Tempo Che Fa del 21 aprile, Fabio Fazio si è espresso sulla vicenda di Antonio Scurati e le accuse di censura alla Rai per via di un suo mancato monologo sul 25 aprile.

“La cosa abbastanza sorprendente – ha detto il conduttore – è che nel 2024 non siamo ancora d’accordo su valori che dovrebbero essere fondativi e assodati, non si dovrebbe neanche più parlarne. L’antifascismo, festeggiare il 25 aprile, la libertà di essere qui a parlare, consentire di quelli che la pensano in modo diverso di parlare lo stesso. Perfino che il servizio pubblico dovrebbe essere di tutti”.

E poi ha precisato, facendo riferimento al suo addio alla Rai: “Voi sapete dal primo giorno, nonostante io e Luciana siamo stati ritenuti incompatibili, che io faccio il tifo per la Rai. Spero con tutto il cuore in un futuro diverso dal clima di queste ore, perché c’è la possibilità di crearlo”.

Durante la serata, però, non si è parlato solo di Rai, censura e Antonio Scurati, ma Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno ospitato anche Roberto Bolle.

Il ballerino ha afferrato la Littizzetto che ha urlato “Ah, me l’ha spaccata di nuovo (la costola, ndr), sono sicura“. E, mentre Fazio rideva, ha detto: “Lui sai cosa fa? Mi mette addirittura le dita dentro le costole, tra una e l’altra”.

E, vista la risata inarrestabile del conduttore, lo ha mandato a quel paese con un “Ma vaff……”. Poi si è rivolta a Bolle: “Non a te, a lui, guarda come si diverte, come un pazzo“.

