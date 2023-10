Fabrizio Corona accusa la Rai di averlo censurato nel suo intervento sul calcioscommesso: cosa è successo da Nunzia De Girolamo.

Fabrizio Corona va sui social dopo essere stato ospitato ad Avanti Popolo, il talk show di Rai 3 condotto da Nunzia De Girolamo, nel quale è tornato a parlare del caso calcioscommesse (ma dove, secondo quanto riportato su Instagram, è stato censurato). Dopo le dichiarazioni scottanti dei giorni scorsi, le sue nuove erano attese con una certa ansia. Ma quale sarà la verità? Davvero la Rai ha fatto censura sulle parole del re dei paparazzi? Oppure c’è qualcosa di diverso sotto?

Fabrizio Corona censurato in Rai? La denuncia sui social

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Lo scorso 17 ottobre, Fabrizio Corona è stato ospite di Nunzia De Girolamo ad ‘Avanti Popolo‘, su Rai 3, dove però sembra sia stato censurato mentre parlava del caso calcioscommesse.

A dirlo è stato direttamente lui in un lungo post comparso su Instagram, nel quale dichiara: “Sono stato censurato! Non me lo aspettavo! Mi dispiace per tutti voi. Purtroppo non ho potuto, come mi avevano garantito questa mattina, dire quello che volevo, mostrare in tv il grande lavoro che sto portando avanti da 6 giorni senza dormire con il mio amico Moreno“.

Poi rivela il momento del taglio: “A un certo punto la conduttrice ha lanciato un audio che poi non è stato nemmeno mandato in onda. Vi rendete conto? C’era la voce di alcuni giocatori di Serie A che parlavano di scommesse e di tantissimi soldi. Hanno preso per il c..o voi e hanno preso per il c..o me“.

E quindi lancia un’invettiva contro il mondo dei media tradizionali: “La tv oggi bisogna farsela da soli. Adesso penso cosa fare e dove mostrare tutte le notizie che ho trovato con immenso sacrificio e rischiando senza nessuna paura perché sono un uomo libero e non mi spavento di di niente. Ho sbagliato a venire in questo programma e a promuovere ‘qui’ un’inchiesta cosí importante e complessa che è stata censurata. Io me ne faccio una ragione e domani mi passerà ma per voi è una vergogna. Mi dispiace tanto. Ancora dopo tanti anni non imparo la lezione“.

Insomma, una dura invettiva che lancia più di un’ombra sulla sua partecipazione al programma.

È successo stanotte dopo la puntata RAI, Corona e le telecamere di Mediaset che lo fermano: cosa è successo dopo quanto accaduto in diretta su Rai 3

Nel frattempo, dopo la puntata RAI nella quale ha accusato di essere stato censurato, Fabrizio Corona è stato raggiunto dalle telecamere delle reti Mediaset. E in particolare da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, che gli ha consegnato il Tapiro d’Oro per quanto accaduto.

Il motivo sembra essere proprio la censura, tanto che ai microfoni di Staffelli ha detto: “Ci sono rimasto male perché a differenza delle altre volte avevo preso degli accordi…”

Photo Credits: Shutterstock