Federico Fashion Style parla del suo coming out a Belve, scatenando la reazione della sua ex moglie, Letizia Porcu.

Nell’ultima puntata di Belve, il parrucchiere dei vip Federico Fashion Style ha fatto piuttosto discutere nel momento in cui ha parlato del suo coming out, nonché del rapporto con la sua ex moglie. Quest’ultima, però, non è rimasta indifferente di fronte a ciò che l’hair stylist ha dichiarato ai microfoni di Francesca Fagnani. Ma cosa avrà detto di tanto terribile?

Federico Fashion Style parla del coming out e dell’ex moglie a Belve

Federico Fashion Style (nome d’arte di Federico Lauri) è un hair-stylist celebre che ha acquisito la sua fama grazie al suo programma televisivo su Real Time, Il Salone delle Meraviglie. La prima edizione dello show venne registrata presso il suo primo salone situato ad Anzio. La straordinaria popolarità ottenuta dalla trasmissione lo ha spinto a lanciare il suo brand in numerose città italiane.

Recentemente, dopo la separazione dalla moglie Letizia Porcu – con la quale è stato sposato 17 anni e ha avuto una figlia, Sophie Maelle – Federico ha fatto coming out, dichiarando la propria omosessualità.

A Belve ha parlato di questi eventi, facendo riferimento anche della reazione dell’ex moglie rispetto al suo coming out: “Credo che lei l’abbia sempre saputo e l’abbia sempre immaginato. Non credo che se entra suo marito vestito di paillettes a casa una non si fa una domanda, forse c’è qualcosa che non quadra, qualcosa che non torna… Ma magari forse stava bene anche a lei“.

La reazione di Letizia: schiaffo morale all’ex marito?

Di fronte a queste parole, Letizia ha reagito pubblicando un reel su Instagram, nel quale si mostra mentre va dal parrucchiere… ma non dall’ex marito!

La donna – che conta 145mila follower – ha invece pubblicizzato un altro salone… sarà stato una sorta di schiaffo morale a Federico?

