Dopo la battuta degli haters su Chiara Ferragni, Fedez comincia a rispondere per le rime a tutti. Andiamo a scoprire cosa ha replicato.

Gli haters si scatenano contro Fedez e il suo ultimo post, nel quale lo si vede mentre si dedica a un’attività piuttosto insolita, tanto che qualche battuta non esita a tirare in ballo anche Chiara Ferragni e il loro ormai deflagrato matrimonio. Ma che cosa avranno mai avuto da dire gli instancabili commentatori dei social sul lungo rapporto tra il rapper e la celebre imprenditrice digitale? E per quale motivo stanno venendo fuori in questo momento. Ma, soprattutto, dato che Fedez è solito rispondere per le rime a tutti, che cosa avrà replicato ai commenti velenosi comparsi sotto il suo breve filmato? Le risposte, a guardar bene, sono davvero esilaranti. Non ci resta che andare a scoprirle insieme!

Fedez: la battuta su Chiara Ferragni e la risposta per le rime ai suoi haters

L’ultimo post Instagram di Fedez parla del suo personal trainer che lo ha invitato a cimentarsi con una vasca di ghiaccio, un esperimento terribile che lo ha visto entrare nell’acqua gelata in spiaggia con non poche difficoltà (e anche qualche bella imprecazione)…

Fin qui nulla di strano, se non fosse che gli haters si sono scatenati nei commenti, dicendogli cose terribili.

C’è chi scrive, facendo una battuta, “mi sono sempre chiesta cosa abbia trovato Chiara Ferragni in lui” e Fedez ha risposto per le rime con “ho delle caviglie bellissime“.

Qualcuno gli ha chiesto invece “ma ti sei fatto il botox?”, ottenendo in risposta un “no, mi sono solo rifatto le te..e“.

E c’è chi specifica che “Fedez che inizia a rispondere a tutti gli haters 60enni è il mio nuovo sport preferito“.

Che fine ha fatto Chiara Ferragni? ‘Come sta’: i retroscena sulla sua assenza dai social

Ma, battuta su Fedez e su Chiara Ferragni a parte, che fine ha fatto quest’ultima? Dopo la vacanza a Dubai è praticamente sparita dai social e da giorni non si sa nulla di lei.

A quanto pare, si sarebbe presa una nuova pausa social in questo periodo passato senza i figli (partiti con Fedez), cercando di rimanere quanto più possibile lontano dalla vita pubblica.

