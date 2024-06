Ecco come i cani di Chiara Ferragni e Fedez hanno influenzato la loro storia d’amore ma anche la separazione

Nel mondo delle celebs italiane, pochi animali hanno raggiunto la fama e l’affetto del pubblico come i cani di Chiara Ferragni e Fedez. La loro storia d’amore ha visto anche la partecipazione di adorabili compagni a quattro zampe. Tra questi, Matilda, un bulldog francese, ha avuto un ruolo significativo sia nel loro incontro ma anche che nella loro separazione.

Matilda: l’inizio di tutto

Matilda non era solo un cane, ma una parte integrante della famiglia Ferragnez. Questo dolce bulldog francese ha avuto un ruolo cruciale nell’unione tra Chiara Ferragni e Fedez. Come raccontato in numerose occasioni, Matilda è stata spesso vista accanto a Chiara, sia nei momenti quotidiani che nei post sui social media. La sua presenza era un simbolo della vita condivisa della coppia.

Fedez, in una delle sue canzoni, ha immortalato proprio Matilda come “il cane con il papillon di Vuitton”: la citazione di Chiara e il suo cane è stata la scintilla da cui poi è nata la frequentazione e la storia d’amore tra i due. Ma, così come li ha uniti, la scomparsa di Matilda avrebbe segnato anche la rottura tra i due.

Paloma: un nuovo capitolo

Dopo la morte di Matilda, Chiara e Fedez hanno accolto un nuovo cane nella loro famiglia, Paloma. Questo cucciolo, adorabile e affettuoso, è diventato rapidamente una presenza costante nei post di Chiara e Fedez, e un compagno di giochi per i figli Leone e Vittoria. Qualcosa però non è andato come previsto e oggi i fan si ritrovano online a interrogarsi sul divorzio tra i due.

Secondo alcune indiscrezioni, dopo la separazione Chiara avrebbe limitato le occasioni in cui Fedez può vedere Paloma. Questa decisione avrebbe portato Fedez a prendere un altro cane, che molti hanno definito una “copia” di Paloma, probabilmente per riempire il vuoto lasciato dalla lontananza da quest’ultimo.

Gli animali domestici e la vita coniugale

Gli animali domestici, come Matilda e Paloma, hanno un ruolo significativo nelle dinamiche familiari. Diversi dtudi hanno dimostrato che prendersi cura di un animale può migliorare la qualità della vita coniugale, riducendo lo stress e aumentando la felicità. Tuttavia, come nel caso di Chiara e Fedez, possono anche diventare simboli potenti di unione e separazione.

Fedez e quella foto ‘vomitevole’ con il cane: in pochi se ne sono accorti. Quel dettaglio sul bracciolo della macchina nella foto pubblicata su Instagram

Su Instagram, Fedez ha pubblicato un carosello di fotografie in compagnia del suo nuovo cucciolo ma in una foto in particolare il cucciolo appare adagiato sul suo braccio poco dopo aver rimesso sul bracciolo dell’auto. Non tutti se ne sono accorti e molti utenti non hanno perso occasione per commentare scrivendo: “Perché nessuno parla del vomito sul bracciolo della macchina?”, “credevo di aver visto male”.

