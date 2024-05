Ecco quale conduttrice televisiva ha deciso di dire la sua sul caso Iovino e sulle accusei rivolte a Fedez.

Fedez resta iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l’accusa di lesioni e percosse in concorso per il caso Iovino. Ossia un personale trainer romano coinvolto in una rissa la notte tra il 21 e il 22 aprile scorso proprio a Milano.

Pro o contro Fedez: da Caterina Balivo a Federica Panicucci

Attraverso i vari canali social, in molti hanno preso le difese del rapper. Compresa sua madre, che ha accusato gli altri di essere “ossessionati” dalla vita del figlio. Non solo: anche la conduttrice Caterina Balivo ha voluto spezzare alcune lance a suo favore. Eppure, Federica Panicucci sembra pensarla diversamente. Al punto da essersi occupata a Mattino 5 delle accuse rivolte a Fedez in merito al caso Iovino.

Il tutto, trasmettendo la famosa intervista del rapper dopo le prime accuse sulla presunta aggressione a Cristiano: “Ha rilasciato questa intervista prima di scoprire di essere indagato e come vedrete è molto sicuro di sé“. Fedez, nell’intervista, ha concluso conversazione con il giornalista dicendo parole molto forti.

“Ma sul posto di che cosa? No, non c’ero, e quindi? Ma lei sa che il reato di lesioni personali deve avere un referto medico di più di 40 giorni e di conseguenza anche se si fosse fatto del male non c’è un reato?! Non ci sono gli estremi? Se ero sul posto? Mmm“.

Ed ecco, a quel punto, la Panicucci imitare quel ‘mmm‘ finale di Fedez, con tanto di stoccata rivolta al rapper: “Mmm, già, forse Fedez dimentica, o forse non lo sa, ma per rissa si procede d’ufficio. E a ricordarglielo abbiamo con noi l’avvocato“.

In studio ha detto la sua anche l’avvocata presente: “Con tutto il rispetto, ma penso che Fedez dovrebbe leggersi qualche manuale di diritto penale perché in realtà il reato di lesioni esiste anche nella forma lieve. Quindi è sufficiente che io abbia anche un solo giorno o due di malattia. Con una denuncia io posso indagare una persona per lesioni. E inoltre Iovino ha tempo fino a luglio per denunciare l’aggressione“.