Fedez discute apertamente con Marco Travaglio durante Muschio Selvaggio: la sua reazione su Instagram è inaspettata. Cosa ha fatto dopo la puntata?

La recente discussione tra Fedez e Marco Travaglio, andata in onda durante l’ultima puntata di Muschio Selvaggio, il podcast condotto dal rapper, ha suscitato un certo dibattito in rete, dato che in molti hanno notato la tensione creatasi tra il marito di Chiara Ferragni e il celebre giornalista. Durante la registrazione, Travaglio ha infatti punzecchiato Federico sul tema dell’ostilità sua e della moglie nei confronti di un’altra giornalista: Selvaggia Lucarelli. Il loro scambio di opinioni ha generato un notevole interesse e ha alimentato una serie di discussioni sui social, non fosse altro per l’atmosfera che ha creato durante la puntata. Nel frattempo, però, in tanti hanno notato che nonostante tutto Fedez sembra essere molto orgoglioso di quanto accaduto, dato che ha pubblicato uno screenshot della puntata su Instagram, evidenziando il fatto che sia finita al primo posto nelle tendenze di YouTube.

Fedez litiga con Marco Travaglio a Muschio Selvaggio: cosa è successo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sta facendo molto discutere la discussione tra Fedez e Marco Travaglio andata in onda a Muschio Selvaggio, il podcast condotto dal rapper. Il giornalista, durante le registrazioni, ha punzecchiato Federico sul tema dell’ostilità nei confronti di Selvaggia Lucarelli.

Travaglio ha infatti esordito con un “Trovo semplicemente ridicolo che con tutti i problemi che ci sono nella stampa italiana, per quelli che mentono tutti i giorni, ve la prendiate con una che dice sempre la verità. Questa è la cosa ridicola“.

“Noi non pensiamo che dica sempre la verità“, ha risposto il rapper. E il giornalista: “Io invece sì. Quindi sono stupefatto, non sono minimamente turbato. Da quale pulpito tu distribuisci patenti di verità visto che continui a chiamarla ‘falsa giornalista’, ma non mi risulta che tu sia giornalista“. E poi ha aggiunto: “È la tua fissazione perché ha trasformato la tua compagna in Wanna Marchi. Questa è la verità“.

“Non ce l’ho con lei per il caso Balocco – ha detto Fedez – ma più per il fatto che lei e Serena Doe hanno asserito che sono guarito da un cancro al pancreas in 10 giorni perché sono ricco“.

Fin qui nulla di male, ma la discussione sta facendo molto parlare sui social… nel frattempo, però, in molti hanno notato che Fedez ne va molto fiero: sul suo profilo Instagram ha mostrato orgoglioso una clip della puntata di Muschio Selvaggio con Marco Travaglio, sottolineando il fatto che sia prima in tendenze su YouTube…

