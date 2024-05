Quali sono i progetti segreti dei Ferragnez per i prossimi mesi? Bolle qualcosa in pentola sia per Fedez che per Chiara Ferragni.

Ai primi di maggio, Chiara Ferragni è stata impegnata in un viaggio a Los Angeles che ha fatto molto discutere ma che potrebbe nascondere al suo interno le tracce dei prossimi progetti futuri dei Ferragnez, soprattutto ora che la coppia è scoppiata. A parlarne è stato Gabriele Parpiglia che, durante il programma “Password” su RTL, ha rivelato le nuove strategie della coppia più famosa d’Italia. A quanto pare, Chiara è volata in America perché stata contattata da qualcuno… Con la rottura, sono possibili infatti nuovi sviluppi, sia da parte della Ferragni che da parte di Federico. Non ci resta che andare a scoprire insieme di quali si tratta.

I Ferragnez hanno progetti segreti per i prossimi mesi: cosa bolle in pentola?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Gabriele Parpiglia, a Password, ha parlato del viaggio di Chiara Ferragni a Los Angeles avvenuto all’inizio di maggio.

Secondo l’esperto, il volo verso la California nasconderebbe i prossimi progetti futuri che riguardano i Ferragnez… Pare infatti che Chiara si sia recata negli States per fare una sorta di provino con un celebre produttore cinematografico che vorrebbe fare un film biografico o qualcosa del genere. Un po’ come accaduto a Ilary Blasi con il suo Unica.

Insomma, anche ora che la coppia è scoppiata, sembra che il brand possa essere ancora in qualche modo sfruttato. Tanto è vero che non si escludono progetti di libri e documentari.

E la cosa non riguarda solo Chiara Ferragni ma anche Fedez. Anche perché sembra che le piattaforme se li siano già aggiudicati. Se il rapper è da anni un volto di Prime, sul docufilm su Chiara Ferragni ci sarebbero le mani di Netflix e un cachet da più di 800mila euro…

Photo Credits: Shutterstock