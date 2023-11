La fiction RAI sul massacro del Circeo non è piaciuta alla sorella di Rosaria Lopez: cosa ha detto la donna sulla questione.

La messa in onda della fiction RAI Circeo, dedicata al caso di rapimento, tortura e stupro avvenuto in provincia di Latina nel 1975 che portò alla morte di Rosaria Lopez, sta facendo discutere non poco, soprattutto dopo che la sorella della vittima dell’omicidio si è scagliata contro di essa. Ma cosa avrà mai fatto arrabbiare la donna?

Fiction Circeo: la sorella di Rosaria Lopez contro la miniserie tv

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ai microfoni del Fatto Quotidiano, la sorella di Rosaria Lopez (interpretata da Adalgisa Manfrida), Letizia, si è scagliata contro la fiction RAI, alla quale imputa una scrittura fantasiosa.

“Non so a cosa servirà questo film – ha detto la donna – ormai lo hanno fatto. Stanno raccontando la nostra vita, e non siamo stati chiamati a dire com’erano andate le cose. Non si può farlo solo con gli atti del tribunale”.

E ancora: “C’è della fantasia, era giusto così, non avendoci incontrati. Non contiamo nulla, non siamo stati informati se non a cose fatte. Perché va in onda adesso? Solo perché c’è la Giornata contro la violenza sulle donne?”.

Massacro Circeo, chi vive oggi in quella casa? Non ci si crede. Cosa si è scoperto su villa Moresca

I fatti del Circeo sono ben noti: tre giovani della Roma bene, Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira, attirarono con l’inganno tre ragazze nella casa fuori porta dei Ghira, Villa Moresca, sita su una collina isolata. Arrivate alla villa, le ragazze vennero minacciate con un revolver e costrette a spogliarsi. Le due vennero torturare e violentate per 36 ore di seguito, fino a che Rosaria Lopez morì annegata nella vasca da bagno, mentre Donatella riuscì a salvarsi fingendosi morta.

Villa Moresca, da anni, non è più della famiglia Ghira. Sembra che sia stata venduta nei primi anni novanta. Qualcuno dice a una signora piemontese, chi a una signora tedesca o a un militare. La verità è che la “villa del terrore”, oggi, è estremamente trascurata, ma non totalmente abbandonata. Di tanto in tanto, sembra che la popoli ancora qualcuno, probabilmente solo in occasione di brevi soggiorni di vacanza.

Photo Credits: Shutterstock