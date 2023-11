Dopo la messa in onda della serie tv dedicata all’omicidio di Elisa Claps, la mamma della ragazza ha espresso il suo parere a riguardo.

Tra il 24 ottobre e il 7 novembre, Rai 1 ha portato in televisione la miniserie Per Elisa – Il Caso Claps, una fiction incentrata sull’omicidio di Elisa Claps, sulla quale la mamma della ragazza assassinata nel 1993, aveva una serie di timori. La donna ha recentemente rilasciato un’intervista sulla questione, parlando appunto dello sceneggiato televisivo, nel quale è stata interpretata da Anna Ferruzzo. Ma cosa avrà mai rivelato sulla serie tv Rai?

Omicidio Elisa Claps, parla la mamma della ragazza assassinata nel 1993

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ai microfoni del Quotidiano Nazionale, Filomena, la mamma di Elisa Claps, ha recentemente parlato della fiction Rai, dove è stata interpretata da Anna Ferruzzo.

“Ho visto tutto, gli attori sono stati bravissimi, hanno dimostrato un’umanità unica – ha raccontato la donna – Elisa l’hanno trattata come una persona di famiglia. Sono entrati in punta di piedi con una delicatezza unica. Avevo timore, per me è stata una grande sorpresa”.

E poi ha parlato di Danilo Restivo, autore dell’omicidio, condannato anche per un altro delitto commesso in Inghilterra, quello di Heather Barnett: “Certo che poteva essere fermato. E quella mamma inglese non sarebbe morta. Per Elisa non si poteva fare più niente, lei non si poteva salvare più. Ma quella donna sì. È stato terribile incontrare la ragazzina, il dolore si è rinnovato. Non ho mai inveito contro Danilo, che pure ha fatto quello che ha fatto. Ma i genitori? Quando in casa ci rendiamo conto che un figlio è malato, va curato. Bisogna aiutarlo”.

Federica Sciarelli, intanto, nell’ultima puntata di Chi l’ha visto ha deciso di chiedere scusa alla donna al posto delle autorità ecclesiastiche potentine e nazionali, dicendo: “Io, e forse anche tutti voi che ci avete seguito in questi anni inchiesta dopo inchiesta, visto che siamo una collettività, ce la sentiamo di chiedere scusa: scusaci, mamma Filomena“.

Photo Credits: Kikapress