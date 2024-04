Lite a Forum: è successo durante l’edizione di oggi del programma di Barbara Palombelli, costretta a intervenire per sedare la rissa.

Nel corso dell’edizione odierna di Forum, andata in onda su Canale 5 il 9 aprile, una lite tumultuosa ha scosso lo studio televisivo, portando alla luce una serie di tensioni familiari e drammi personali tra i contendenti presenti. Lo scontro, che ha visto protagonisti Julian, un giovane di 23 anni alle prese con la tossicodipendenza, e Francesco, secondo marito della madre di Julian stesso, ha portato all’escalation di emozioni forti e alla fisicità degli scontri. La conduttrice del programma, Barbara Palombelli, si è trovata costretta a dover intervenire per sedare la situazione, mentre dietro le accuse e le parole grosse si celavano storie complesse di dipendenza, responsabilità familiari e richieste di aiuto. Andiamo a scoprire cosa è successo.

Forum: lite durante la puntata del 9 aprile. Cosa è successo tra Julian e Francesco

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La puntata di Forum andata in onda oggi, 9 aprile, ha visto andare in onda una controversia piuttosto intensa, coronata da una lite. Il protagonista è stato Julian, un giovane di 23 anni con problemi di tossicodipendenza che, entrato nello studio del tribunale televisivo, si è diretto immediatamente verso Francesco, il secondo marito di sua madre, alzando le mani su di lui e minacciandolo.

L’intervento di Luisa a Forum è stato motivato dalla richiesta di sostegno economico da parte del marito Francesco per il figlio Julian. Julian e Clara, i figli di Luisa, sono stati affidati per un periodo al loro padre biologico, attualmente residente in Sudamerica, poiché Luisa stessa era afflitta da problemi di alcolismo e tossicodipendenza.

Dopo anni di lotta con le dipendenze, Luisa ha fatto ritorno in Italia e ha intrapreso una nuova vita sposando Francesco, al quale ora si rivolge per ottenere aiuto finanziario per il figlio Julian, che necessita di cure presso una clinica specializzata per riuscire a disintossicarsi. Tuttavia, Francesco ha negato il supporto richiesto, scatenando così l’ira di Julian che lo ha aggredito.

A quel punto è intervenuta la conduttrice, Barbara Palombelli, che ha fermato la rissa dicendo “No no no no” e minacciando di fare uscire Julian con un “Vuole tornare da dove è venuto?”

La scena vista, tuttavia, è probabilmente stata portata in scena da attori professionisti, come spesso accade a Forum. Ad ogni modo, assistervi ha fatto una certa impressione.

Cosa ha deciso il giudice su Julian e Francesco

Sulla controversia in sé, invece, la decisione della giudice Melita Cavallo è stata: “La legge impone al familiare l’assistenza materiale al coniuge o al partner, ai figli fino a quando non abbiano raggiunto l’indipendenza economica. Nessun obbligo prevede la legge con riferimento ai figli della moglie che intanto sono per il marito dei perfetti estranei. Quindi Francesco non ha nessun obbligo giuridico di garantire l’assistenza sanitaria di cui ha bisogno Julian, figlio della moglie peraltro maggiorenne, per uscire dal tunnel della droga“.

Rita dalla Chiesa su Barbara Palombelli: ‘Non riesco a vederla…’. Cosa ha dichiarato l’ex conduttrice di Forum

Barbara Palombelli è alla conduzione di Forum dal 2013, ma chi era stata alla conduzione prima di lei, ovvero Rita Dalla Chiesa, qualche anno fa si espresse a riguardo: “Non riesco a vederla al posto mio a Forum“.

A Verissimo, nel 2021, la Palombelli rispose: “Capisco sia ancora molto legata al programma, io sono entrata dopo che lei accettò una proposta di La7. Sono entrata a casa sua, ma il fatto che lei mi voglia ancora tanto bene mi fa veramente piacere“.

