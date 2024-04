Francesca Fagnani: la conduttrice di Belve e la passione per i gioielli. Cosa ha rivelato Striscia la Notizia.

Francesca Fagnani è una delle giornaliste e conduttrici televisive più apprezzate della televisione italiana grazie al suo Belve, ma Striscia la Notizia la mette nel mirino per una sua costosissima passione: i diamanti. A quanto pare, infatti, la Fagnani fa spesso sfoggio di costosissimi gioielli che hanno portato il tg satirico di Antonio Ricci a chiedersi se si tratti di pubblicità non tanto occulta sfoggiata in prima serata sul secondo canale. Ma si tratta davvero di una passione così grande? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Francesca Fagnani e la passione per i diamanti: cosa rivela Striscia

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, ha una certa passione per le “preziose creazioni di un noto brand di gioielli“.

Lo rivela Striscia la Notizia che, mostrando immagini dell’ultima puntata di Belve fa notare che la donna indossa: “un collier con catena brillante e un fiorellino di pietre preziose abbinato ad un girocollo con quattro file di diamanti e in più due vistosi anelli con lo stesso motivo floreale. Il tutto per la modica cifra di 110mila euro e rotti“.

Non si tratta nemmeno di un caso isolato, perché i gioielli della stessa maison erano stati sfoggiati dalla Fagnani anche a Sanremo 2023 e in un servizio a Vanity Fair di Maggio 2023, nonché in uno più recente su Oggi.

Tanto che Striscia conclude con: “Sarà deolontogicamente corretta questa esibizione di gioielli griffati? E cosa ne penserà il compagno della Fagnani, Enrico Mitraglietta Mentana, di questa strana commistione tra giornalismo e pubblicità?”

Nel frattempo, proprio sul rapporto con Enrico Mentana, qualche tempo fa, Francesca Fagnani ha rivelato che “lui non vuole parlare di lavoro a casa“.

