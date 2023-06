Maria De Filippi potrebbe non andare ai funerali di Silvio Berlusconi: ecco il motivo della sua assenza (e il silenzio assordante di queste ore).

Maria De Filippi ha da anni fatto una chiara scelta: non partecipare a funerali e a matrimoni al di fuori della sua famiglia per non attirare l’attenzione su di sé, piuttosto che sul defunto o su eventuali festeggiati. Tuttavia, in occasione della morte di Silvio Berlusconi, la questione si fa più complicata e l’assenza di Maria De Filippi alla cerimonia funebre non appare così scontata. Ma cosa farà la celebre conduttrice?

Maria De Filippi parteciperà ai funerali di Silvio Berlusconi?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Lo scorso febbraio, in occasione dei funerali di Maurizio Costanzo, Pier Silvio Berlusconi in persona si è recato alla cerimonia per portare i suoi saluti a Maria De Filippi. Ma non solo: il presidente di Mediaset le è stato accanto, sostenendola nel momento della grave perdita del marito.

Per questo motivo, con la morte di Silvio Berlusconi, sarebbe davvero scortese per lei non ricambiare almeno una visita. Anche se al momento, a dirla tutta, Maria si trova in Sardegna, dove proprio per Mediaset sta registrando la nuova stagione di Temptation Island.

Pertanto, la sua eventuale assenza ai funerali di Silvio Berlusconi, in programma il 14 giugno alle 15.00 presso il Duomo di Milano, potrebbe essere dettata dalla difficoltà a spostarsi verso il capoluogo lombardo, e non dalla sua scelta.

È anche vero che la De Filippi non ha finora lasciato alcun messaggio pubblico in ricordo di Berlusconi, in un silenzio non passato certo inosservato. Cosa farà dunque? Sarà presente ai funerali? Oppure non parteciperà?

