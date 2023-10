Il comico parla degli inizi della sua carriera, della scuola di Gigi Proietti e del legame con altri comici, Flavio Insinna ed Enrico Brignano

Ospite dell’ultima puntata del celebre podcast “Tintoria”, condotto dai comici Daniele Tinti e Stefano Rapone, Gabriele Cirilli ha fatto discutere per via di ciò che ha detto sulla sua carriera ma, soprattuttto, sui suoi rapporti con altri comici e attori, tra cui Flavio Insinna ed Enrico Brignano, ma anche il fenomeno del web Khaby Lame.

Tintoria: Cirilli senza freni sui colleghi della scuola Gigi Proietti

Cirilli è diventato popolare grazie alla sua partecipazione al noto programma televisivo Zelig, e durante l’intervista ha condiviso alcune storie interessanti e aneddoti del programma, che includeva altri comici come Ale e Franz, Flavio Oreglio e Claudio Bisio. Zelig ha rappresentato senza dubbio una svolta nella sua vita, e il personaggio di “Tatiana” è diventato rapidamente un fenomeno, con il pubblico che adorava ripetere le sue battute.

Nell’intervista Cirilli ha parlato anche della sua amicizia con due colleghi, Flavio Insinna ed Enrico Brignano, con i quali aveva frequentato la scuola di recitazione di Gigi Proietti. Cirilli ha spiegato come, sebbene inizialmente fossero un trio unito, le loro strade si sono divise quando hanno intrapreso le rispettive carriere. Ha particolarmente elogiato Flavio Insinna, rivelando che la madre del presentatore e attore gli aveva regalato la sua prima auto, aiutandolo economicamente.

I toni sono cambiati quando ha cominciato a parlare di Enrico Brignano. Cirilli ha rivelato scherzosamente che, nonostante l’amicizia, il successo aveva portato quest’ultimo su una strada diversa. Secondo lui la fama avrebbe reso Brignano un po’ meno amichevole e più concentrato sulle sue attività professionali. Cirilli ha dichiarato che: “il successo lo ha portato verso una strada di… […] Lo direi anche davanti a lui, gli voglio molto bene. Lo chiami ‘ciao, come stai’ e lui risponde ‘scusa, sto facendo un rogito’”.

Gabriele Cirilli se la prende anche con Khaby Lame

Ma il celebre comico non si è fermato qui. Quando Gabriele Cirilli ha cominciato a parlare della comicità contemporanea e di un fenomeno come Khaby Lame, forse è andata anche peggio…

Ad un certo punto, ha cominciato a fare il celebre gesto con le mani di Khaby Lame, dicendo: “Ah, i milioni di euro“. E quindi ha allargato le mani. E poi ha aggiunto: “Allora io mi invento questo“, muovendo la mano con un equivocabile gesto verso la patta dei pantaloni.

“Non so come dire, è stato bravo. Io applaudo. Però non è possibile. Se tu sai fare così (ripetendo il gesto con le mani tipico di Khaby, ndr), non puoi poi andare a fare il presentatore, l’attore, c’è uno studio per diventarlo e per farlo, ma anche studio pratico. Quante serate ti sei fatto tu e poi questo arriva e va a presentare?”, ha chiesto a Tinti.

“Però mi sa che è bravo“, ha detto il comico. E allora Cirilli ha risposto “Non lo so, lo deve dimostrare. Se dimostra che è bravo allora va bene“.

Khaby Lame, secondo Forbes, è il creator numero 11 al mondo, con dei guadagni stimati in 16,5 milioni di euro grazie ai suoi 244 milioni di follower. Questo ne fa il primo italiano della lista, con un guadagno di circa 750mila euro per ogni post.

Per farvi capire la differenza, Chiara Ferragni ha “solo” 36 milioni di follower e un suo contenuto sponsorizzato costa tra i 70 e i 95mila euro. Quasi un decimo rispetto a Khaby!

Brignano s’infuria e risponde alla provocazione: cosa ha scritto sui social a chi lo ha criticato

Quanto invece a Enrico Brignano, risponderà al commento di Gabriele Cirilli? Intanto si sa che in passato il comico ha spesso risposto alle provocazioni lanciate da alcuni utenti sui social. Lo ha fatto, ad esempio, quando un utente ha criticato i prezzi troppo alti dei biglietti di un suo spettacolo, e quando un altro utente non ha preso benissimo un video spiritoso in cui lui e la moglie fingevano di non conoscere luoghi iconici di Venezia, come il Ponte dei Sospiri.

Alcuni utenti avevano definito quel video poco divertente. Brignano aveva risposto sarcasticamente a ai commenti negativi, ribadendo che si trattava solo di uno scherzo e sottolineando l’importanza e la bellezza della città: “Si scherza, è evidente. È una bellissima città, un luogo romantico e accogliente” aveva dichiarato.

