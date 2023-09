La nuova concorrente del GF, Giselda Torresan, non ha convinto proprio tutto il pubblico per via del suo seguito sui social

Giselda Torresan è la ragazza originaria di Seren del Grappa entrata al Grande Fratello 8 come operaia turnista.

Tuttavia, non ha convinto tutti ed è emerso che non è del tutto sconosciuta: ha un notevole seguito su Instagram con oltre 140.000 follower e si è scoperto che è stata sponsorizzata da Luca Zaia, il governatore del Veneto. Inoltre, in passato è stata oggetto di articoli su giornali locali.

Stando alle ricostruzioni, la sua popolarità su Instagram ha iniziato a crescere nel 2021, quando la riserva del Monte Grappa è diventata patrimonio dell’Unesco, e ha ricevuto visibilità anche grazie alle condivisioni delle sue foto da parte di Luca Zaia. In un’intervista, ha spiegato di voler utilizzare i social media per condividere la sua passione per la montagna.

Giselda Torresan non è quindi una celebrità, ma ha una presenza significativa sui social, e ha ottenuto visibilità anche grazie a sponsorizzazioni e articoli su giornali.

Giselda e il gesto generoso: ‘senza di lei sarebbe morto’

Su Instagram c’è un post in cui Giselda racconta di aver trovato un cane mentre era in montagna e lo ha

restituito ai padroni.

“E mentre oggi corro su per i monti trovo lui. Un setter che si è perso. Leggo il numero di telefono nella targhetta poi io e lui saliamo in Ardosetta aspettando l’arrivo dei suoi padroni preoccupati. Scopro così che è scappato da una casa in Val dea Giara, Sentiero 106” si legge.

I padroni hanno rivelato quanto è stata generosa attraverso un commento: “Sono la proprietaria di Roll, cane salvato da Giselda lunedì scorso. ci tengo a sottolineare che oltre ad averlo preso con se ed averci chiamato Giselda ha atteso più di 2 ore il nostro arrivo. È davvero una persona generosa e altruista. senza di lei il nostro Roll sarebbe morto. grazie ancora di cuore”.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy