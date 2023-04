Nonostante la vittoria del reality, Nikita sembra scomparsa dai palinsesti Mediaset. L’indizio che ha attirato l’attenzione…

La vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon, è rimasta isolata dal mondo per ben 197 giorni, ma sembra che il suo sforzo non sarà ripagato a livello di visibilità televisiva.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il suo volto così come quello di tutti i finalisti, è stato completamente eliminato dai palinsesti di Mediaset. TvBlog ha notato che Mediaset sembra intenzionata a voler “dimenticare” l’edizione numero 7 del reality show, ma come? Basta pensare che nessuno dei concorrenti è finora stato ospitato in trasmissioni come Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque o Verissimo, come invece è sempre accaduto in passato.

La mancanza di interviste alla vincitrice o alle coppie create all’interno del programma sembra suggerire che Mediaset voglia proprio cancellare completamente questa edizione del Grande Fratello Vip, o quantomeno archiviarla il più in fretta possibile.

Nikita spara a zero dopo la fine del GF VIP: la sua stories amara dopo giorni dalla vittoria. Cosa dichiara

Intanto, la stessa Nikita si è lamentata del fatto che nessuno dei concorrenti, ad eccezione di Edoardo Tavassi, è andato a congratularsi con lei per la vittoria.

In risposta ad una domanda posta su Instagram riguardo all’atteggiamento dei suoi compagni di gioco, Nikita ha affermato di essere stata antipatica perché non si è fatta sottomettere e non ha ceduto alle provocazioni.

Ha anche sottolineato di essere una persona positiva che vede i lati belli delle cose e che non parla male degli altri. La sua versione dei fatti è stata contestata da Giaele De Donà, un’altra concorrente del reality, ma Nikita ha preferito non commentare ulteriormente.

