Daniele Dal Moro sui social risponde a tono ad alcuni commenti e offre delle risposte spiazzanti agli utenti

Daniele Dal Moro continua a far discutere dopo la squalifica al GF VIP, dal quale è stato eliminato per via di alcuni comportamenti ritenuti eccessivi dalla produzione del reality.

Fuori dalla casa, il ragazzo si è riunito subito a Oriana Marzoli, che sta trascorrendo questi giorni proprio insieme a lui. Daniele è molto presente anche sui social, dove non ha perso tempo e ha risposto in modo piuttosto spiazzante a un commento negativo.

Un utente, infatti, ha scritto di non pensare che un percorso all’interno di un reality possa essere considerato un lavoro pesante come alcuni vipponi stanno facendo credere e Daniele ha risposto: “Hai mai lavorato in miniera?! No, te lo dico io, altrimenti di certo non saresti qui a scrivere c***te… Hai mai fatto il GF??! No, te lo dico sempre io… Ma quindi sulla base di cosa parli?! Te lo dico io: sulla base del fatto che sei un co****ne!”.

‘Non ce la faccio più, sono distrutta, ho pianto’, Oriana ha un crollo. Daniele la difende

Intanto Oriana, (seconda classificata del GF Vip 7), ha avuto una settimana frenetica di serate e impegni dopo la fine del reality show. Ha incontrato anche la famiglia di Daniele Dal Moro, l’ex tronista, anch’egli concorrente del GF Vip, che l’ha affiancata durante e dopo il programma.

Tuttavia, la ragazza ha avuto un crollo a causa della stanchezza e ha condiviso i suoi problemi di salute su Instagram, dicendo di soffrire di febbre e mal di gola. Daniele è intervenuto sui social per difenderla dalle critiche degli utenti.

“Non è nel suo paese, non ha una casa e nemmeno i suoi vestiti. Il tutto per fare due serate che non solo non voleva fare ma che non ha avuto nemmeno modo di annullare […] Ieri è andata a letto alle 5, e se tutto va bene riuscirà ad arrivare in un letto per le 22 di stasera. Invece di scrivere c***te andata a farvi una grigliata che è Pasquetta…. Per chi può festeggiarla!” ha scritto Daniele.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy