Cosa aspettarsi dalla nuova edizione del reality show targato Mediaset? Trapelano nuove informazioni

L’edizione del Grande Fratello Vip/Nip prevista per settembre 2023 si preannuncia inedita, con l’imposizione di nuove regole sia per i concorrenti che per i fan. Secondo il blogger e autore televisivo Gianluca Paganotti, le pagine dei fan dovranno essere più caute sul web, evitando litigi che potrebbero portare alla squalifica dei loro beniamini, che siano Vip o Nip.

Inoltre, sembra che i partecipanti Vip abbiano contratti che prevedono la partecipazione al Grande Fratello, un’intervista radiofonica e un’ospitata a Verissimo con Silvia Toffanin. Riguardo alla Casa di Cinecittà, ci sono voci su lavori di ristrutturazione completi e nuove regole che prevedono la squalifica per chi innescasse litigi. Tale decisione sarà presa direttamente, senza coinvolgere il televoto.

Altre norme riguardano l’obbligo per i concorrenti di partecipare alle attività della Casa e mantenere ordine, pulizia e rigore. Inoltre, si richiede di evitare atteggiamenti e comportamenti eccessivi, soprattutto per le donne, per non incorrere in squalifiche.

L’edizione del Grande Fratello Vip/Nip 2023 si prospetta, quindi, piena di novità e cambiamenti rispetto agli anni precedenti, con molte regole da rispettare sia per i concorrenti che per i fan. Non si vedranno solo i tradizionali televoti, ma anche la diretta squalifica per chi non rispetterà le norme stabilite

Temptation Island, la richiesta dei fan a Piersilvio Berlusconi: accadrà questo inverno?

Intanto, su Twitter alcuni utenti hanno fatto una richiesta specifica a Piersilvio Berlusconi, ovvero quella di mantenere la promessa di una versione invernale di Temptation Island.

Tra i fan c’è già chi immagina il conduttore Filippo Bisciglia con cappotto e cappello, pronto a commentare le storie d’amore delle prossime coppie che parteciperanno al reality dei sentimenti.

Foto: Kikapress