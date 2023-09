Chiara Ferragni al matrimonio di sua sorella Francesca e il post del discorso che fa discutere per via del “ritorno” sui social di Gianni Morandi

Al matrimonio tra la sorella Francesca e Riccardo Nicoletti, Chiara Ferragni ha partecipato con una grande commozione, regalando alla sorella un meraviglioso discorso che è poi stato pubblicato online sul suo profilo: tra i tanti commenti ne è comparso anche uno di Gianni Morandi che sta facendo discutere non poco gli utenti di Instagram. Il motivo? Il cantante si era preso una “pausa” dai social. Sarà tornato soltanto per commentare il post di Chiara Ferragni?

Il discorso di Chiara Ferragni al matrimonio di Francesca

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti si sono sposati lo scorso week-end con una meravigliosa cerimonia alla quale, ovviamente, ha partecipato anche Chiara Ferragni. L’influencer italiana più celebre al mondo ha tenuto un discorso che ha poi ripostato anche sui social, nel quale non è riuscita a trattenere le lacrime.

“Ogni volta che vedo Leone e Vittoria giocare insieme, guardarsi, avere bisogno l’uno dell’altra, è come essere trasportata indietro di 30 anni quando le stesse sensazioni le ho vissute io insieme alle mie sorelline. Nella vita ho poche certezze la famiglia e l’amore infinito che solo lei può dare è una di queste. E tu Franci per me sei stata quel primo amore, la prima amica, la prima compagna di avventure, la prima confidente, la presenza costante nelle mie giornate, la mia sicurezza […] Ecco, l’amore che mi lega a te e Vale mi ha insegnato l’amore. L’amore vero. L’amore con il quale anche io ho creato la mia famiglia. L’amore indissolubile. Cosa vi auguro? Che questo sia l’amore che vi leghi per sempre. Che qualsiasi cosa succeda vi basterà guardarvi per sentirvi più forti, che possiate sempre contare l’uno sull’altro, che possiate insegnare lo stesso amore a Edo. Ricky, da tempo fai parte di questa famiglia. Ora ne fai parte ufficialmente. Come sai, la famiglia è per sempre. Franci, sorellina, ti voglio bene“.

Il commento di Gianni Morandi al discorso di Chiara Ferragni

A far discutere, però, non è stato tanto il discorso di Chiara Ferragni, quanto il commento di Gianni Morandi comparso sotto il filmato. Il cantante, che con Chiara ha condiviso la co-conduzione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, ha scritto infatti “duecuorivicini” con tanto di emoji a cuoricino rosa.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che qualcuno ha fatto notare: “ah Gianni, ma la pausa dai social?”

Giusto qualche giorno fa, infatti, il cantante aveva pubblicato un video nel quale annunciava di volersi appunto prendere una pausa da Instagram, Facebook e TikTok perché “magari ci fa bene“… Sarà già finita la pausa? Il matrimonio di Francesca e il discorso di Chiara Ferragni saranno riusciti a far ricredere Gianni Morandi?

Sai quanto ha pagato Francesca Ferragni per spostarsi al Castello di Rivalta? Resterai sorpreso dal prezzo della location

Il matrimonio di Francesca Ferragni si è tenuto al Castello di Rivalta, in provincia di Piacenza ed esattamente a Rivalta di Gazzola. Si tratta di una dimora storica del ‘400, appartenuta a famiglie come gli Sforza e i Colonna. Ma quanto avranno pagato Francesca e Riccardo?

Sul sito internet del Castello, scopriamo che per un matrimonio il prezzo non è poi così alto: l’affitto della location per un evento è di 2mila euro, mentre il menù per un matrimonio (di massimo 180 invitati), costa 65 euro a persona. Insomma, considerando qualche estra che non conosciamo e calcolatrice alla mano, possiamo dire che la cifra è decisamente sorprendente…

Photo Credits: Kikapress