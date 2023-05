Qual è e quanto costa la scuola frequentata da Leone Lucia Ferragni? Scopriamo l’istituto esclusivo frequentato dal figlio dei Ferragnez!

Leone Lucia Ferragni è nato nel 2018 e lo scorso 19 marzo ha compiuto 5 anni: l’amatissimo primogenito di Fedez e Chiara Ferragni sta crescendo in fretta e va ormai a scuola, ma vi siete chiesti quale frequenta e quanto costa la retta dell’istituto (ovviamente esclusivo) dove va? Andiamo a scoprirlo insieme!

Leone Lucia Ferragni va a scuola: ecco dove

Qualche giorno fa, Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram qualche immagine di Leone con addosso la divisa della sua scuola. In realtà, la regina delle influencer ha provato a coprire il logo dell’istituto ma si capisce benissimo che si tratta dello stesso dello scorso anno. Ma quale istituto frequenterà mai il piccolo Leone?

Quanto costa e dove si trova la scuola del figlio dei Ferragnez?

La scuola che frequenta Leone Lucia Ferragni è la St. Louis School, una scuola bilingue che a Milano dispone di tre sedi ed offre un percorso scolastico completo a partire dall’istruzione primaria fino alla preparazione pre-universitaria.

Fedez e Chiara Ferragni hanno pensato ad offrire il meglio ai loro figli, date anche le loro possibilità economiche che permettono di pagare una scuola che ha una retta non certo sostenibile da tutte le tasche.

L’iscrizione per il primo anno costa 2.800 euro, poi 1.800 euro. Per la scuola dell’infanzia l’annualità è di 11.370 euro, da pagare in due rate: il 10 settembre e il 10 gennaio. Poi, la scuola primaria costa 15.730 euro l’anno, mentre la secondaria arriva a 18.170 euro.

Inoltre, a seconda della sede, bisogna pagare un extra per i pasti che va dai 1.350 ai 1.475 euro. Ogni bambino, inoltre, deve presentarsi a scuola dotato di iPad.

Una delle cose che sappiamo su Leone e su sua sorella Vittoria è che abbiano anche una baby-sitter che si occupa di loro.

Non sappiamo esattamente quanto sia la busta paga della signora (che in qualche video si vede parlare in spagnolo con Vittoria), ma per un lavoro del genere sappiamo che la retribuzione oscilla tra i 50 mila e i 100 mila euro l’anno.

D’altronde, oggi fare la “baby sitter a cinque stelle” è uno dei lavori meglio retribuiti. Un lavoro da sogno, considerando anche il fatto che offre anche la possibilità di viaggiare a bordo di aerei privati, di usare carte di credito illimitate, di vivere in case incredibili e di vedere posti meravigliosi.

