Gianni Morandi sta facendo discutere per via di un suo commento sotto un post sexy di Elodie: ecco cosa ha fatto il cantante.

Gianni Morandi sta facendo discutere per via di un commento che ha lasciato sotto un post Instagram (per la verità piuttosto sexy) di una sua collega: Elodie. Ma cosa avrà mai pubblicato il cantante? E come avrà reagito Elodie? Andiamo a scoprirlo insieme.

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Elodie ha pubblicato su Instagram alcuni suoi scatti, nei quali è ritratta con un abito piuttosto succinto, con top e gonna, con il quale si è esibita in concerto.

Insomma, un post che ha lasciato in tanti completamente senza parole. Non vale lo stesso per Gianni Morandi, però, che ha voluto lasciarle un commento.

Il cantante ha infatti scritto “Principessa!!!!” con tanto di cuore sotto il post di Elodie. Ma la cosa divertente è l’insieme di commenti arrivati sotto quello di Morandi.

Tra un “le conquisti tutte” e un “insegnami maestro“, spunta un “il nonno che commenta la foto della nipotina“.

Insomma, come sempre, Gianni Morandi riesce a conquistare tutti grazie a un semplice commento. In tanti però si aspettavano anche una reazione da parte di Elodie che non è mai arrivata!

Photo Credits: KIkapress