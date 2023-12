L’arrivo di Threads in Europa scatena i commenti vocali sui profili di Giorgia Meloni e Matteo Salvini: cosa mostra Tommaso Zorzi.

Con l’arrivo di Threads in Italia, la nuova piattaforma di microblogging lanciata dal gruppo Meta che in queste ore sta facendo molto discutere, anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini hanno deciso di aprire un profilo su questo nuovo social: peccato che Tommaso Zorzi ha fatto notare che qualcosa di strano sta accadendo, soprattutto per via della peculiarità di Threads di fronte ai suoi predecessori, Twitter su tutti. Ma cosa sarà mai successo a Salvini e Meloni?

Matteo Salvini e Giorgia Meloni su Meta: Tommaso Zorzi fa notare i messaggi che ricevono

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Con l’arrivo di Threads in Unione Europea, abbiamo la possibilità di fare microblogging in una nuova maniera, con l’utilizzo di testi, video, foto ma anche audio.

Per questo motivo, quando Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno annunciato il loro approdo sulla piattaforma, Tommaso Zorzi è andato subito a guardarsi le risposte ai loro messaggi. E tra questi ce ne sono alcuni davvero imbarazzanti.

Ad esempio, c’è chi ha risposto alla presidente del Consiglio ruttando… chi invece le ha pubblicato un pezzetto di ‘Bella ciao‘. Qualcun altro invece canta un pezzo di una canzone di Alessandra Amoroso: “io vivo ogni secondo come l’ultimo secondo, io credo in poche cose ma ci credo fino in fondo. Io amo irresponsabilmente tanto che non riesco a smettere, sinceramente“, con tanto di rutto finale.

Tanto che lo stesso Tommaso ha ripostato uno dei rutti scrivendo che per lui Threads è il “miglior social a mani basse” e poi aggiunto un commento sulla nuova piattaforma: “Mai una Giorgia“.

Non solo Meloni però, gli utenti di Threads hanno preso in giro anche Matteo Salvini. Sul suo profilo sono comparsi stralci del discorso di Conte dopo la “crisi del mojito”, immancabili rutti, commenti come “Ciao Matte’, quando li metti i gattini?” e altri rumori corporali che escono da tutt’altra parte rispetto ai rutti.

La beffa di Mark Zuckerberg per Elon Musk dopo l’uscita di Threads: cosa è successo pochi minuti dopo su X

Ad ogni modo, Threads è andato subito in tendenza su X, la piattaforma di microblogging di Elon Musk, sua principale concorrente. Ed è successo dopo pochi minuti dall’uscita del nuovo social in Europa. Tanto che in molti hanno subito parlato di una beffa di Zuckerberg ai danni del collega.

Poi magicamente, è scomparso dalla lista dei trend, tanto che c’è chi si è chiesto se Elon Musk non l’abbia fatto eliminare dall’elenco… Probabilmente no, perché comunque l’hashtag è ancora attivo e continuano a usarlo su X e, in mattinata, è tornato stabilmente tra le tendenze… Che Musk ci abbia ripensato?

