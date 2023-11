A Chi l’ha visto, Federica Sciarelli fa una ricostruzione dei fatti: quando sono partite le ricerche di Giulia Cecchettin?

La vicenda di Giulia Cecchettin sta continuando a fare discutere: il cruento omicidio della ragazza ha toccato il cuore di tutti gli italiani. C’è tanto ancora da scoprire sull’intera storia, tra cui un dettaglio condiviso a Chi l’ha visto nella puntata di mercoledì 29 novembre.

Giulia Cecchettin: la ricostruzione di Chi l’ha visto sul momento in cui sono partite le ricerche

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di Chi l’ha visto del 29 novembre, Federica Sciarelli si è chiesta: “Quando è stata messa in relazione la telefonata del bravo cittadino che alle 23:18 ha detto ai carabinieri che una ragazza era stata aggredita e portata via con la forza in macchina. Quando è stata messa in relazione con la scomparsa dei due giovani?”

I Carabinieri di Vigonovo hanno risposto al quesito con una “nota importante ed esaustiva“.

Partiamo dalla sera in cui Filippo Turetta ha aggredito Giulia in un parcheggio. Secondo i Carabinieri, la chiamata di richiesta di intervento del testimone è arrivata in contemporanea ad una per una rissa in un bar e ad un’altra per un litigio in seguito ad un incidente, per i quali i Carabinieri intervengono subito. Passano 32 minuti e Turetta “transita attraverso il Varco Nord in uscita dal centro abitato. In quei 32 minuti Giulia poteva essere salvata?”

Nel frattempo, il giorno dopo, il papà di Giulia avrebbe fatto una denuncia per “allontamento volontario” in assenza di pericolo di vita per la ragazza, sebbene l’uomo abbia raccontato nella denuncia della contemporanea scomparsa di Filippo e del rapporto difficile tra i due, mettendo più volte in dubbio l’incolumità della figlia.

Questa sera a "Chi l'ha visto?"



Giulia Cecchettin, perché la denuncia come allontanamento volontario senza pericolo di vita?



Alle 21:20 con Federica Sciarelli #Rai3 e #RaiPlay#chilhavisto #29novembre pic.twitter.com/i0TqckELF1 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) November 29, 2023

A quel punto, il supertestimone che la sera prima aveva allertato i Carabinieri fa il collegamento tra il litigio nel parcheggio al quale aveva assistito e la scomparsa di Giulia, contattando ancora i Carabinieri, che hanno fatto così partire subito le ricerche.

