Giulia De Lellis posta una fotografia in costume in una posizione decisamente hot, facendo scatenare i commenti del web. Cosa è successo?

Giulia De Lellis è tra le influencer più bersagliate del web, ma stavolta l’ex corteggiatrice di Uomini & Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip fa impazzire tutti i follower con una fotografia nella quale si è mostrata in una posizione decisamente hot che sta facendo discutere non poco. Ma cosa avrà mai combinato stavolta? Si sarà trattato dell’ennesimo scivolone oppure semplicemente di una polemica un po’ vuota? Tra un commento e l’altro, le posizioni riguardo alla “posizione” della De Lellis sono veramente tante. E voi, l’avete vista? L’avete ammirata o l’avete denigrata? Andiamo a scoprire insieme quello che è successo.

LEGGI ANCHE: — Scenata al matrimonio di Cecilia e Ignazio, Giulia De Lellis sbotta per Tony Effe nascosto con quella ragazza. Cosa è successo

Giulia De Lellis: la foto in quella posizione hot fa discutere

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sul profilo Instagram di Giulia De Lellis è comparso un nuovo carosello sponsorizzato di foto in costume, tra cui una in una posizione decisamente hot.

Nella terza foto, infatti, la si vede in bikini e in barca, inginocchiata e a gattoni, in una posa decisamente sexy. Peccato che abbia scontentato tanti follower, tanto da far scatenare i commenti.

C’è chi scrive “Sempre peggio….l’esempio concreto di volgarità. Eleganza, raffinatezza e stile non sono di casa ne per tutti” e chi “Ma la dignità di voi donne che fine ha fatto”. O ancora “La volgarità travestita da Biancaneve…”, oppure “Va bene che Bellezza e Eleganza non vanno a braccetto in tanti casi riguardo le nuove generazioni, le influencer e i gusti che vanno al giorno d’oggi! Ma quello che non capisco , (che in realtà capisco molto bene), è PERCHÉ OGNI VOLTA CHE UNA DONNA POSTA UNA FOTO, magari in posizione non standard, DEVE PER FORZA SEMPRE E COMUNQUE ESSERE ASSOCIATA AL SESSO?????”

Non manca però chi la difende, scrivendo: “Sono pose normali per una modella che sponsorizza costumi, poi lo fa lei ed è peccato“.

Oppure: “comunque io la 3 foto l’avrei messa come prima Giù, alla facciazza di delle finte puritane di turno“. O addirittura: “Per quanti la terza foto è la preferita?”

E c’è invece chi la butta sul ridere: “Allenare la parte lombare anche in barca è da pro del fitness, e brava a Giulia“.

Photo Credits: Kikapress