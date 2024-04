Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposeranno presto? A La Vita in Diretta, davanti al nonno Rocco, il ballerino sembra prospettare l’evento.

La possibilità di vedere un matrimonio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è da anni oggetto di intense speculazioni e discussioni non indifferenti, alimentate dalle recenti dichiarazioni rilasciate dal ballerino durante la sua partecipazione a La Vita in Diretta del 1° aprile. Davanti al nonno Rocco, nel giorno del compleanno della sua compagna Giulia Salemi, Pretelli ha suscitato curiosità e interesse quando ha esordito parlando di un anello regalato alla ragazza, scatenando immediate congetture sull’imminenza di una proposta di matrimonio. In un clima fatto di battute giocose e di chiacchiere affettuose, il ballerino ha accennato all’idea, suggerendo addirittura di bloccare il parroco per organizzare le nozze. Le parole del nonno Rocco hanno poi contribuito a alimentare le voci su un imminente matrimonio, confermando implicitamente l’intenzione di Pierpaolo di sposarsi. Quale sarà la verità?

Matrimonio in vista per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi? Cosa è successo con nonno Rocco a La Vita in Diretta

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il 1° aprile, a La Vita in Diretta, tra gli altri, c’erano ospite Pierpaolo Pretelli insieme al nonno Rocco, nel giorno del compleanno della sua compagna, Giulia Salemi.

Il ballerino ha esordito con un “Le ho regalato un anellino, mica ho detto la proposta. Perché lei in direct mi manda sempre foto di queste ragazze con anelli bellissimi, quindi ho preso spunto e ho adempiuto a una richiesta“.

Qualcuno, probabilmente Rossella Erra, ha detto “sarebbe anche ora” e anche “Siamo in tanti ad aspettare questo matrimonio“.

Pierpaolo ha quindi preso il nonno e gli ha detto: “Blocca il parroco con la chiesa e dici che andiamo a sposarci“.

Quando Alberto Matano ha chiesto “Si devono sposare?”, il nonno poi non ha esitato a confermare con un “Sì sì” che sembra non lasciare scampo al nipote.

Nonno Rocco lo porta ad Alberto Matano: risate in studio per il regalo inaspettato

Il nonno ha stupito tutti con un regalo ad Alberto Matano: una busta di carta nera che ha provato a consegnare al conduttore, dicendo ‘ho portato il vino‘.

Pierpaolo ha anche spiegato: “No, perchè ho detto ‘andiamo al tavolo di Alberto’ e lui ha detto ‘allora porto il vino’, perché lo fa lui e lo produce lui e se lo beve lui“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy