Rosy Chin si diletta in cucina con il salmone al forno ma sui social diversi utenti esprimono alcune perplessità sulla preparazione…

Nella casa del Grande Fratello, Rosy Chin ha spesso mostrato le sue doti culinarie, cucinando per tutti i concorrenti del realilty show, che continua senza sosta ormai da mesi.

Leggi anche:– Grande Fratello, quanto costa mangiare al ristorante di Rosy Chin? I prezzi non sono quelli che pensi

In questi giorni, Rosy si è dilettata preparando il salmone al forno ma sui social non sono mancate le critiche per uno strato “nero” aggiunto sopra il pesce che non tutti sono riusciti a identificare con certezza. Si tratterebbe di semi di papavero, forse spolverati in quantità un po’ troppo eccessiva e che, dopo la cottura al forno, sono diventati dello stesso colore del carbone.

Rinomati per i loro benefici per la salute, I semi di papavero possono presentare rischi se consumati in eccesso, potendo persino influenzare i risultati dei test antidroga. vengono estratti da diverse varietà di piante di papavero, tra cui il P. Nigrum, il P. Satigerum e il P. Sonniferum, noto per la produzione di oppio.

A causa del loro alto contenuto di grassi e proteine, i semi di papavero sono ampiamente utilizzati nella produzione alimentare, specialmente in prodotti da forno e da pasticceria.

Tuttavia, l’EFSA, l’autorità europea per la sicurezza alimentare, ha avviato indagini sui possibili rischi per la salute derivanti dal consumo di alimenti contenenti semi di papavero contaminati. Le analisi condotte hanno rilevato la presenza di alcaloidi dell’oppio, come morfina, codeina, tebaina, papaverina e noscapina, nei campioni di alimenti contenenti semi di papavero.

Foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy