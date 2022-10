GfVip, mozzarella-gate: cosa è accaduto davvero tra Nikita e Wilma

Tra Nikita Pelizon e Wilma Goich non corre proprio buon sangue: è scoppiato il mozzarella-gate

Nella casa del GF Vip è scoppiato il mozzarella-gate: protagoniste dell’accaduto sono Wilmga Goich e Nikita Pelizon.

Quest’ultima sarebbe colpevole di aver mangiato una delle mozzarelle destinate alla preparazione della pizza e di aver bevuto il suo bicchiere di vino.

Le due erano già ai ferri corti per via di alcune incomprensioni accadute nei giorni scorsi, tra cui quella dei piatti e dello spreco dell’acqua. I loro sembrano spesso scontri generazionali ma anche di tipo caratteriale, insomma: vanno proprio poco d’accordo.

In giardino, Carolina ha raccontato l’accaduto a Patrizia Rossetti, che però – a sorpresa – ha risposto: “Se non c’ero non posso criticare. Conoscendo Nikita mi sembra strano, ma magari potrebbe anche averlo fatto perché si è rotta un po’ anche lei… È vero che quella mozzarella è per la pizza, però parto del presupposto che non lo si è fatto apposta. E che sarà mai!”.

