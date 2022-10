GfVip, Giulia Salemi lancia la bomba all’1.30 di notte: gli utenti su Twitter senza controllo

Giulia Salemi, in chiusura di puntata lancia una stoccata agli inquilini della casa, servendosi di un tweet

Durante la puntata in diretta su Canale 5 del GF Vip, Giulia Salemi si è ritagliata il consueto spazio per leggere i tweet e far capire così il “sentiment” del pubblico.

“Giulia Salemi che legge un tweet di Iperborea, la stessa da cui fino a due anni fa si è presa peste e corna. Penso possa far già ridere così” ha scritto un utente. Giulia, infatti, ha mostrato un tweet con un video in cui si nota come sia anche Antonino Spinalbese a cercare Giaele De Donà, e non sempre il contrario, come sostenuto durante tutta la diretta.

La scena è stata particolarmente gradita dai fan di Giulia Salemi, che hanno commentato su Twitter: “Allora ammettiamo che quest’edizione la sta reggendo Giulia Salemi, punto” ha scritto un fan.

“Giulia a Giaele: ‘Quindi tesoro vola da sola, perché lui (Antonino) ama se stesso’ Parla la lingua della verità!” ha scritto un altro utente, riferendosi sempre a Giulia Salemi. “Indovinate a chi sono bastati meno di 30 secondi ancora una volta per dominare la puntata” ha infine scritto un altro fan su twitter, pubblicando il video di Giulia e del suo outfit per la puntata.

