GfVip, ‘vagli a dire di toglierti dai confessionali’: ecco com’è nata la discussione tra Daniele ed Eleonoire

Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro sono arrivati allo scontro. Nella casa volano parole grosse tra i due

Nella casa del GF Vip, Daniele Dal Moro ed Elenoire Ferruzzi sono arrivati a litigare. La discussione tra i due è nata dopo un ripetuto atteggiamento di Elenoire, che è sembrata arrabbiata con Dal Moro.

Mentre entrambi erano fuori in giardino con un altro gruppo di persone, Elenoire ha cominciato a dire: “Perché non vai a dirgli di toglierti dai confessionali, così eviti di vergognarti domani?”. Daniele ha subito riposto: “Io non mi vergogno mai, perché sono consapevole di quello che faccio, se mi tirano in mezzo è per colpa tua, non mia, sei tu che fai confessionali urlando, non io. Se non mi vuoi parlare è un’incognita”.

“Non voglio avere confronti con te, non mi interessa parlarti. Non sei una persona che ti meriti questo” ha risposto arrabbiata Elenoire. “Ma domani ce l’avrai lo stesso” ha spiegato Daniele, riferendosi alle sue dichiarazioni lasciate nei confessionali. “E allora visto che sei così brava a mettermi parole in bocca, cosa ti ho fatto? Mi urli in faccia da quattro giorni, maleducata!” ha concluso Daniele.

Un utente su Twitter ha notato che “erano due giorni che aspettava l’occasione per sputare veleno… Ieri sera in cucina sbatteva la qualunque perché sperava che Daniele le dicesse A per sputare fuori tutto… Stasera Daniele non ce l’ha fatta più e dopo due giorni lo capire pure, io avrei sbottato prima”.

“Cercava lo scontro per passare da vittima infatti si è guardata bene dallo sbroccare”. ha scritto qualcun altro, riferendosi a Elenoire.

