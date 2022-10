GfVip, Antonella difende Edoardo con Antonino: ecco cosa dice su quella ‘frase giuridica’

Antonella Fiordelisi prova a fare ragionare Antonino Spinalbese sulla litigata avuta con Edoardo Donnamaria qualche settimana fa...

Nelle scorse settimane, Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria hanno avuto un forte scontro che è sfociato in una discussione animata dentro la casa.

In quell’occasione, Edoardo durante un confessionale lo aveva accusato di essere immaturo e per niente “padre di famiglia”. Antonino non ha dimenticato quell’espressione usata nei suoi confronti, tanto da tirarla fuori nuovamente in un recente confronto con Antonella Fiordelisi.

Antonella, difendendo Edoardo, ha risposto ad Antonino che ‘Secondo me sì, era una frase giuridica, non ha mai messo in mezzo tua figlia”. Secondo la ragazza, quindi, Edoardo si era servito di un’espressione formale e giuridica per denotare la sua immaturità e nient’altro.

Per Antonino, però, con quelle parole è stato messo in discussione il suo ruolo di padre e il rapporto con sua figlia Luna Marì, avuta durante la relazione con Belen Rodriguez.

Da quel momento il rapporto con Edoardo si è interrotto bruscamente e non sembra essere arrivato a una risoluzione, nonostante i tentativi di Antonella di “scagionare” Edoardo e il suo discorso.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy